Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: начался прием заявок на участие в премии будущих технологий "Вызов" - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 14.07.2023 (обновлено: 19:51 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/zayavki-1884291376.html
Ефимов: начался прием заявок на участие в премии будущих технологий "Вызов"
Ефимов: начался прием заявок на участие в премии будущих технологий "Вызов" - РИА Новости, 14.07.2023
Ефимов: начался прием заявок на участие в премии будущих технологий "Вызов"
В Москве стартовал прием заявок на участие в национальной премии "Вызов", призванной отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, способные в ближайшей РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:34
2023-07-14T19:51
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590407_0:184:1800:1198_1920x0_80_0_0_9d156436533c08f23df79548d4ec9c24.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Москве стартовал прием заявок на участие в национальной премии "Вызов", призванной отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, способные в ближайшей перспективе повысить качество жизни, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ежегодная премия, учрежденная Фондом развития научно-культурных связей "Вызов", была запущена в столице в рамках Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Партнером премии выступает правительство Москвы. Прием заявок продлится до 14 сентября."Из почти четырех тысяч производств столицы каждое третье - высокотехнологичное. На них трудятся свыше 720 тысяч человек, среди которых тысячи талантливых изобретателей. Город активно поддерживает ученых и инженеров. Так, в столице дали старт премии в области будущих технологий "Вызов", которая призвана выявить и поощрить авторов ярких инновационных проектов", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Премия будет вручаться по следующим дисциплинам: физика, науки о жизни, науки о материалах, математика и компьютерные науки. При этом учитываются работы за последние десять, а горизонт практического внедрения должен составлять от трех до десяти лет.Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, многие предприятия Москвы сегодня проводят собственные исследования и разработки в различных сферах, а также поиск вариантов практического применения своих прорывных идей. Работы ведутся в областях микроэлектроники и фотоники, энергоэффективных технологий, композитных материалов, фармацевтике и многих других.
https://ria.ru/20230706/investportal-1882645963.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590407_203:0:1800:1198_1920x0_80_0_0_47305fd3b57bac29a5e592d841bab355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: начался прием заявок на участие в премии будущих технологий "Вызов"

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Москве стартовал прием заявок на участие в национальной премии "Вызов", призванной отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, способные в ближайшей перспективе повысить качество жизни, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ежегодная премия, учрежденная Фондом развития научно-культурных связей "Вызов", была запущена в столице в рамках Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Партнером премии выступает правительство Москвы. Прием заявок продлится до 14 сентября.
"Из почти четырех тысяч производств столицы каждое третье - высокотехнологичное. На них трудятся свыше 720 тысяч человек, среди которых тысячи талантливых изобретателей. Город активно поддерживает ученых и инженеров. Так, в столице дали старт премии в области будущих технологий "Вызов", которая призвана выявить и поощрить авторов ярких инновационных проектов", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Премия будет вручаться по следующим дисциплинам: физика, науки о жизни, науки о материалах, математика и компьютерные науки. При этом учитываются работы за последние десять, а горизонт практического внедрения должен составлять от трех до десяти лет.
Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, многие предприятия Москвы сегодня проводят собственные исследования и разработки в различных сферах, а также поиск вариантов практического применения своих прорывных идей. Работы ведутся в областях микроэлектроники и фотоники, энергоэффективных технологий, композитных материалов, фармацевтике и многих других.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Заммэра Ефимов: инвестпортал Москвы стал победителем национальной премии
6 июля, 17:45
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала