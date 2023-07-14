https://ria.ru/20230714/zayavki-1884291376.html

Ефимов: начался прием заявок на участие в премии будущих технологий "Вызов"

Ефимов: начался прием заявок на участие в премии будущих технологий "Вызов" - РИА Новости, 14.07.2023

Ефимов: начался прием заявок на участие в премии будущих технологий "Вызов"

В Москве стартовал прием заявок на участие в национальной премии "Вызов", призванной отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, способные в ближайшей РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T19:34

2023-07-14T19:34

2023-07-14T19:51

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Москве стартовал прием заявок на участие в национальной премии "Вызов", призванной отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, способные в ближайшей перспективе повысить качество жизни, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ежегодная премия, учрежденная Фондом развития научно-культурных связей "Вызов", была запущена в столице в рамках Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Партнером премии выступает правительство Москвы. Прием заявок продлится до 14 сентября."Из почти четырех тысяч производств столицы каждое третье - высокотехнологичное. На них трудятся свыше 720 тысяч человек, среди которых тысячи талантливых изобретателей. Город активно поддерживает ученых и инженеров. Так, в столице дали старт премии в области будущих технологий "Вызов", которая призвана выявить и поощрить авторов ярких инновационных проектов", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Премия будет вручаться по следующим дисциплинам: физика, науки о жизни, науки о материалах, математика и компьютерные науки. При этом учитываются работы за последние десять, а горизонт практического внедрения должен составлять от трех до десяти лет.Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, многие предприятия Москвы сегодня проводят собственные исследования и разработки в различных сферах, а также поиск вариантов практического применения своих прорывных идей. Работы ведутся в областях микроэлектроники и фотоники, энергоэффективных технологий, композитных материалов, фармацевтике и многих других.

https://ria.ru/20230706/investportal-1882645963.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва