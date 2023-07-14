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Ефимов: начался прием заявок на участие в премии будущих технологий "Вызов"
Ефимов: начался прием заявок на участие в премии будущих технологий "Вызов" - РИА Новости, 14.07.2023
Ефимов: начался прием заявок на участие в премии будущих технологий "Вызов"
В Москве стартовал прием заявок на участие в национальной премии "Вызов", призванной отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, способные в ближайшей РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:34
2023-07-14T19:34
2023-07-14T19:51
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Москве стартовал прием заявок на участие в национальной премии "Вызов", призванной отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, способные в ближайшей перспективе повысить качество жизни, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ежегодная премия, учрежденная Фондом развития научно-культурных связей "Вызов", была запущена в столице в рамках Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Партнером премии выступает правительство Москвы. Прием заявок продлится до 14 сентября."Из почти четырех тысяч производств столицы каждое третье - высокотехнологичное. На них трудятся свыше 720 тысяч человек, среди которых тысячи талантливых изобретателей. Город активно поддерживает ученых и инженеров. Так, в столице дали старт премии в области будущих технологий "Вызов", которая призвана выявить и поощрить авторов ярких инновационных проектов", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Премия будет вручаться по следующим дисциплинам: физика, науки о жизни, науки о материалах, математика и компьютерные науки. При этом учитываются работы за последние десять, а горизонт практического внедрения должен составлять от трех до десяти лет.Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, многие предприятия Москвы сегодня проводят собственные исследования и разработки в различных сферах, а также поиск вариантов практического применения своих прорывных идей. Работы ведутся в областях микроэлектроники и фотоники, энергоэффективных технологий, композитных материалов, фармацевтике и многих других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
В Москве стартовал прием заявок на участие в национальной премии "Вызов"
, призванной отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, способные в ближайшей перспективе повысить качество жизни, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ежегодная премия, учрежденная Фондом развития научно-культурных связей "Вызов", была запущена в столице в рамках Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Партнером премии выступает правительство Москвы. Прием заявок продлится до 14 сентября.
"Из почти четырех тысяч производств столицы каждое третье - высокотехнологичное. На них трудятся свыше 720 тысяч человек, среди которых тысячи талантливых изобретателей. Город активно поддерживает ученых и инженеров. Так, в столице дали старт премии в области будущих технологий "Вызов", которая призвана выявить и поощрить авторов ярких инновационных проектов", - отметил вице-мэр
, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Премия будет вручаться по следующим дисциплинам: физика, науки о жизни, науки о материалах, математика и компьютерные науки. При этом учитываются работы за последние десять, а горизонт практического внедрения должен составлять от трех до десяти лет.
Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, многие предприятия Москвы сегодня проводят собственные исследования и разработки в различных сферах, а также поиск вариантов практического применения своих прорывных идей. Работы ведутся в областях микроэлектроники и фотоники, энергоэффективных технологий, композитных материалов, фармацевтике и многих других.
Заммэра Ефимов: инвестпортал Москвы стал победителем национальной премии