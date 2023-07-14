https://ria.ru/20230714/zasedanie-1884108613.html

Лавров и Блинкен участвуют в заседании ВАС в индонезийских рубашках

Лавров и Блинкен участвуют в заседании ВАС в индонезийских рубашках - РИА Новости, 14.07.2023

Лавров и Блинкен участвуют в заседании ВАС в индонезийских рубашках

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с другими участниками Восточноазиатского саммита (ВАС) участвуют в пятницу РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T06:26

2023-07-14T06:26

2023-07-14T08:50

индонезия

сша

филиппины

в мире

сергей лавров

энтони блинкен

джо байден

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ДЖАКАРТА, 14 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с другими участниками Восточноазиатского саммита (ВАС) участвуют в пятницу в заседании глав МИД, передает корреспондент РИА Новости. Министры по традиции прибыли на заседание в национальных рубашках. Поскольку в АСЕАН и ВАС в этом году председательствует Индонезия, организаторы выбрали рубашки батик, из ткани с замысловатыми узорами, которая окрашивается вручную. В зале, где проходит заседание, Лавров и Блинкен сидят практически рядом - по правую и левую руку от представителя Филиппин. Блинкен прибыл в Джакарту накануне, ранее он сопровождал президента США Джо Байдена в поездке по Европе. Лавров прибыл в Индонезию в среду. Во вторник в столице Индонезии стартовала ежегодная встреча министров иностранных дел ассоциации и серия пост-министерских встреч и мероприятий АСЕАН и диалоговых партнеров блока. Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит ВАС состоится в сентябре в Джакарте. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США. В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. В министерских встречах и пост-министерских мероприятиях 2023 года будет участвовать также министерская делегация Восточного Тимора, который готовится стать в ближайшем будущем одиннадцатой страной-членом АСАЕН. Полноправными диалоговыми партнерами регионального блока являются Китай, Россия, США, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, Индия, Евросоюз и Великобритания. "Секторальными" диалоговыми партнерами АСЕАН являются Бразилия, Норвегия, Пакистан, Швейцария, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

https://ria.ru/20230713/asean-1883915545.html

https://ria.ru/20230713/peregovory-1883939535.html

индонезия

сша

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров и Блинкен на встрече АСЕАН в традиционных индонезийских рубашках Лавров и Блинкен в традиционных рубашках в Индонезии. На встрече АСЕАН организаторы посадили их практически рядом - через одного, по правую и левую руку от представителя Филиппин. Поскольку в АСЕАН в этом году председательствует Индонезия, организаторы выбрали рубашки батик, из ткани с замысловатыми узорами, которая окрашивается вручную. 2023-07-14T06:26 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индонезия, сша, филиппины, в мире, сергей лавров, энтони блинкен, джо байден, высший арбитражный суд рф