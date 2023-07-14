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Российские военные поразили три пункта управления бригад ВСУ - РИА Новости, 14.07.2023
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14:18 14.07.2023 (обновлено: 14:52 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/zaporozhskoe-1884204120.html
Российские военные поразили три пункта управления бригад ВСУ
Российские военные поразили три пункта управления бригад ВСУ - РИА Новости, 14.07.2023
Российские военные поразили три пункта управления бригад ВСУ
Российские военные в ДНР и Запорожской области поразили три пункта управления механизированных бригад украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:18
2023-07-14T14:52
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР и Запорожской области поразили три пункта управления механизированных бригад украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Предтечино, Александро-Шультино Донецкой Народной Республики и города Орехов Запорожской области поражены три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884204807.html
донецкая народная республика
запорожская область
россия
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, запорожская область, россия
В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия, Специальная военная операция на Украине
Российские военные поразили три пункта управления бригад ВСУ

Минобороны: ВС России поразили три пункта управления ВСУ в Запорожской области и ДНР

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР и Запорожской области поразили три пункта управления механизированных бригад украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Предтечино, Александро-Шультино Донецкой Народной Республики и города Орехов Запорожской области поражены три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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