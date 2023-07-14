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Российские военные поразили три пункта управления бригад ВСУ

Российские военные поразили три пункта управления бригад ВСУ - РИА Новости, 14.07.2023

Российские военные поразили три пункта управления бригад ВСУ

Российские военные в ДНР и Запорожской области поразили три пункта управления механизированных бригад украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:18

2023-07-14T14:18

2023-07-14T14:52

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР и Запорожской области поразили три пункта управления механизированных бригад украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Предтечино, Александро-Шультино Донецкой Народной Республики и города Орехов Запорожской области поражены три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884204807.html

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, запорожская область, россия