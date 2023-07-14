Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО
Захарова предположила, что на саммите НАТО решили развязать большую европейскую войну
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО в Вильнюсе, предположив, что там было принято решение развернуть "большую европейскую войну", говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
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"Складывается впечатление, что на саммите НАТО было принято и даже задекларировано решение – разворачивать большую европейскую войну", - сказала Захарова.
Она отметила, что Москва категорически не приемлет логику Запада, заключающуюся в том, что военная помощь Украине призвана приблизить политико-дипломатическое урегулирование. По ее словам, Запад "просто не заинтересован" в завершении военных действий и "извлекает свою выгоду из продолжающегося кризиса системы безопасности на европейском пространстве".
Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.
МИД России заявил по окончании саммита НАТО в Вильнюсе, что альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной им гибридной войне с РФ.