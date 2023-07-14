https://ria.ru/20230714/zakharova-1884290780.html

Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО

Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО - РИА Новости, 14.07.2023

Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО в Вильнюсе, предположив, что там было принято решение развернуть... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T19:28

2023-07-14T19:28

2023-07-14T19:52

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мария захарова

нато

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО в Вильнюсе, предположив, что там было принято решение развернуть "большую европейскую войну", говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства. "Складывается впечатление, что на саммите НАТО было принято и даже задекларировано решение – разворачивать большую европейскую войну", - сказала Захарова.Она отметила, что Москва категорически не приемлет логику Запада, заключающуюся в том, что военная помощь Украине призвана приблизить политико-дипломатическое урегулирование. По ее словам, Запад "просто не заинтересован" в завершении военных действий и "извлекает свою выгоду из продолжающегося кризиса системы безопасности на европейском пространстве". Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. МИД России заявил по окончании саммита НАТО в Вильнюсе, что альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной им гибридной войне с РФ.

https://ria.ru/20230714/zelenskiy-1884101295.html

https://ria.ru/20230713/ukraina-1883813051.html

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в мире, россия, мария захарова, нато, g7, украина, вильнюс