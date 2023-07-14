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Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО - РИА Новости, 14.07.2023
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19:28 14.07.2023 (обновлено: 19:52 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/zakharova-1884290780.html
Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО
Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО - РИА Новости, 14.07.2023
Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО в Вильнюсе, предположив, что там было принято решение развернуть... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:28
2023-07-14T19:52
в мире
россия
мария захарова
нато
g7
украина
вильнюс
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО в Вильнюсе, предположив, что там было принято решение развернуть "большую европейскую войну", говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства. &quot;Складывается впечатление, что на саммите НАТО было принято и даже задекларировано решение – разворачивать большую европейскую войну&quot;, - сказала Захарова.Она отметила, что Москва категорически не приемлет логику Запада, заключающуюся в том, что военная помощь Украине призвана приблизить политико-дипломатическое урегулирование. По ее словам, Запад "просто не заинтересован" в завершении военных действий и "извлекает свою выгоду из продолжающегося кризиса системы безопасности на европейском пространстве". Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. МИД России заявил по окончании саммита НАТО в Вильнюсе, что альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной им гибридной войне с РФ.
https://ria.ru/20230714/zelenskiy-1884101295.html
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883813051.html
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в мире, россия, мария захарова, нато, g7, украина, вильнюс
В мире, Россия, Мария Захарова, НАТО, G7, Украина, Вильнюс
Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО

Захарова предположила, что на саммите НАТО решили развязать большую европейскую войну

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО в Вильнюсе, предположив, что там было принято решение развернуть "большую европейскую войну", говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
«

"Складывается впечатление, что на саммите НАТО было принято и даже задекларировано решение – разворачивать большую европейскую войну", - сказала Захарова.

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Она отметила, что Москва категорически не приемлет логику Запада, заключающуюся в том, что военная помощь Украине призвана приблизить политико-дипломатическое урегулирование. По ее словам, Запад "просто не заинтересован" в завершении военных действий и "извлекает свою выгоду из продолжающегося кризиса системы безопасности на европейском пространстве".
Страны G7 в среду на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.
МИД России заявил по окончании саммита НАТО в Вильнюсе, что альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны, а Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной им гибридной войне с РФ.
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