https://ria.ru/20230714/zabastovka-1884298944.html

Сыгравший Ганнибала Лектера актер высказался о забастовке в Голливуде

Сыгравший Ганнибала Лектера актер высказался о забастовке в Голливуде - РИА Новости, 14.07.2023

Сыгравший Ганнибала Лектера актер высказался о забастовке в Голливуде

Забастовка с участием актеров Голливуда может продлиться до конца года и стать "очень неприятной", заявил в интервью Sky News британский актер Брайан Кокс,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T20:58

2023-07-14T20:58

2023-07-14T21:11

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Забастовка с участием актеров Голливуда может продлиться до конца года и стать "очень неприятной", заявил в интервью Sky News британский актер Брайан Кокс, известный по фильмам "Троя", "Люди Икс 2", "Охотник на людей", где первым сыграл Ганнибала Лектера, серии про Джейсона Борна, а также сериалу "Наследники". "Это ситуация, которая может стать очень и очень неприятной. Это может продолжаться довольно долго. Они доведут нас до грани, и, скорее всего, нам придется дойти до грани…Так что ситуация может быть решена не раньше... чем к концу года", - заявил актер. Как отметил Кокс, одним из главных требований участников забастовки на фоне увеличения числа стриминговых сервисов является получение отчислений от повторных показов фильмов, которые необходимы для "финансирования медицинского страхования актеров". Участники забастовки также обеспокоены возможностью использования их изображений и голоса, созданных с помощью технологий ИИ, без получения разрешения самих актеров. В июле Кокс получил номинацию "Лучшая мужская роль", которую он исполнил в сериале "Наследники". Сериал HBO стал лидером по числу номинаций в этом году, получив 27 номинаций. "Наследники", на счету которого уже 13 статуэток "Эмми", в этом году установил еще один рекорд - впервые на награду за "Лучшую мужскую роль" выдвинуты сразу три участника одного проекта: номинацию получили Брайан Кокс, Кирэн Калкин, Джереми Стронг, а их коллега по сериалу австралийская актриса Сара Снук получила номинацию к категории "Лучшая женская роль в драматическом сериале". Ранее в пятницу гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. Основным требованием гильдии является повышение минимальной оплаты труда, социальные гарантии и защита прав представителей индустрии на фоне растущей популярности и возможностей искусственного интеллекта. О своей поддержке забастовки уже заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850740508.html

https://ria.ru/20230714/barbi-1884088376.html

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голливуд, дженнифер лоуренс, hbo, amazon, netflix, новости культуры