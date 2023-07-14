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Три человека пострадали при взрыве в жилом районе Белгорода - РИА Новости, 14.07.2023
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11:27 14.07.2023 (обновлено: 14:38 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/vzryv-1884143902.html
Три человека пострадали при взрыве в жилом районе Белгорода
Три человека пострадали при взрыве в жилом районе Белгорода - РИА Новости, 14.07.2023
Три человека пострадали при взрыве в жилом районе Белгорода
Три человека, в том числе ребенок, пострадали при взрыве машины в одном из жилых районов Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:27
2023-07-14T14:38
происшествия
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 14 июл — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при взрыве машины в одном из жилых районов Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале."Трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребенком", — говорится в публикации.Всех раненых доставили в больницы с осколочными ранениями ног, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.Для оказания помощи пострадавшим пройдут сеансы связи со специалистами из Москвы. В случае необходимости власти готовы отправить раненых в столичные клиники.Угрозы для жителей соседних домов нет, уточнил Гладков.На месте ЧП работают оперативные службы, началось расследование.Мэр Белгорода Валентин Демидов позже написал в своем телеграм-канале, что сообщение о происшествии поступило в 10:17 в единую дежурную диспетчерскую службу от самого пострадавшего водителя. Мужчина упомянул, что услышал звук взрыва, а затем заметил повреждения автомобиля с водительской стороны. Он получил осколочное ранение бедра, также пострадали мама с трехлетним ребенком, которые шли по тротуару.
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белгород
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происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородская область
Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Три человека пострадали при взрыве в жилом районе Белгорода

Губернатор Гладков сообщил о взрыве автомобиля в Белгороде, пострадали три человека

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМесто взрыва автомобиля в Белгороде
Место взрыва автомобиля в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Место взрыва автомобиля в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 июл — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при взрыве машины в одном из жилых районов Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"Трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребенком", — говорится в публикации.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМесто взрыва автомобиля в Белгороде
Место взрыва автомобиля в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Место взрыва автомобиля в Белгороде
Всех раненых доставили в больницы с осколочными ранениями ног, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
Для оказания помощи пострадавшим пройдут сеансы связи со специалистами из Москвы. В случае необходимости власти готовы отправить раненых в столичные клиники.
Угрозы для жителей соседних домов нет, уточнил Гладков.
На месте ЧП работают оперативные службы, началось расследование.
Мэр Белгорода Валентин Демидов позже написал в своем телеграм-канале, что сообщение о происшествии поступило в 10:17 в единую дежурную диспетчерскую службу от самого пострадавшего водителя. Мужчина упомянул, что услышал звук взрыва, а затем заметил повреждения автомобиля с водительской стороны. Он получил осколочное ранение бедра, также пострадали мама с трехлетним ребенком, которые шли по тротуару.
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ПроисшествияБелгородВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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