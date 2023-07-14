Когда свободны от Запада: креатив и красота Африки в Петербурге

Когда свободны от Запада: креатив и красота Африки в петербургском "Манеже"
Изобразительное искусство Африки начало развиваться только около 60 лет назад, после того как страны континента освободились от западной экспансии.
Изобразительное искусство Африки начало развиваться только около 60 лет назад, после того как страны континента освободились от западной экспансии.
"Перевернутый" в названии — это прежде всего свобода, которую дали художникам при подготовке выставки, рассказал куратор, один из крупнейших специалистов по африканскому искусству в мире Алессандро Романини (Италия).
"До середины ХХ века искусство стран Африки воспринимали этнографически или антропологически, вне эстетической ценности, а в последние годы порой рассматривают как способ поделиться с западной аудиторией опытом носителей иной культуры. Подобный взгляд укрепляет стереотипы и заставляет воспринимать художников через призму их этнической принадлежности", — считает он.
"Перевернутый" в названии — это прежде всего свобода, которую дали художникам при подготовке выставки, рассказал куратор, один из крупнейших специалистов по африканскому искусству в мире Алессандро Романини (Италия).
"До середины ХХ века искусство стран Африки воспринимали этнографически или антропологически, вне эстетической ценности, а в последние годы порой рассматривают как способ поделиться с западной аудиторией опытом носителей иной культуры. Подобный взгляд укрепляет стереотипы и заставляет воспринимать художников через призму их этнической принадлежности", — считает он.
В выставке "Перевернутое сафари. Современное искусство Африки" приняли участие 49 африканских и 14 российских художников.
Представлено более 300 произведений искусства: живопись, скульптура, фотография, в том числе девять видеоработ и три масштабные инсталляции.
В выставке "Перевернутое сафари. Современное искусство Африки" приняли участие 49 африканских и 14 российских художников.
Представлено более 300 произведений искусства: живопись, скульптура, фотография, в том числе девять видеоработ и три масштабные инсталляции.
Есть и экспонаты из частных коллекций Италии. Их передали без каких-либо гарантий со стороны России, отметил совладелец московской галереи современного искусства "Триумф" Емельян Захаров.
"Буквально под честное слово! Итальянские коллекционеры верят России. Никаких сомнений, что все вернется в Италию. Культурный диалог продолжается, несмотря на все сложности политики. Тому подтверждение — участие Алессандро Романини в подготовке выставки. Европейцы не боятся нас", — подчеркнул галерист.
Есть и экспонаты из частных коллекций Италии. Их передали без каких-либо гарантий со стороны России, отметил совладелец московской галереи современного искусства "Триумф" Емельян Захаров.
"Буквально под честное слово! Итальянские коллекционеры верят России. Никаких сомнений, что все вернется в Италию. Культурный диалог продолжается, несмотря на все сложности политики. Тому подтверждение — участие Алессандро Романини в подготовке выставки. Европейцы не боятся нас", — подчеркнул галерист.
В "Манеже" представлены также подлинные африканские артефакты из коллекции Фонда просветительских инициатив Василия Поленова.
Кроме того — книги, программные эссе, фотографии хрестоматийных выставок, которые в свое время открыли Западу Черный континент.
В "Манеже" представлены также подлинные африканские артефакты из коллекции Фонда просветительских инициатив Василия Поленова.
Кроме того — книги, программные эссе, фотографии хрестоматийных выставок, которые в свое время открыли Западу Черный континент.
Коллекцию бразильского фотографа Эдди Новарро, который собирал африканское искусство, передали в собрание Фонда Поленова в 2003-м.
Поленов много путешествовал. Бывал и в Египте, привозил произведения искусства и артефакты. Они хранятся в его усадьбе в Тульской области.
Коллекцию бразильского фотографа Эдди Новарро, который собирал африканское искусство, передали в собрание Фонда Поленова в 2003-м.
Поленов много путешествовал. Бывал и в Египте, привозил произведения искусства и артефакты. Они хранятся в его усадьбе в Тульской области.
При осмотре экспонатов можно найти много схожего у разных культур, в том числе африканской и российской, уверена директор Центрального выставочного зала "Манеж" Анна Ялова.
"Задача "Перевернутого сафари" — показать сходства, а иногда и пересечения культурных зон, которые неоднократно оказывались исключены из процесса генерации знания, избежать любого рода предопределенности и найти в отражении африканских художественных практик себя и собственный опыт", — отмечает она.
При осмотре экспонатов можно найти много схожего у разных культур, в том числе африканской и российской, уверена директор Центрального выставочного зала "Манеж" Анна Ялова.
"Задача "Перевернутого сафари" — показать сходства, а иногда и пересечения культурных зон, которые неоднократно оказывались исключены из процесса генерации знания, избежать любого рода предопределенности и найти в отражении африканских художественных практик себя и собственный опыт", — отмечает она.
На выставке вы познакомитесь и с современной, и с традиционной культурой Африки.
"Все произведения посвящены наследию колониальной эпохи, механизмам взаимодействия разных и часто непохожих культур, повседневной жизни, поиску идентичности и практикам самоопределения. В пространстве экспозиции они вступят в диалог с предметами традиционного африканского искусства", — подчеркивают организаторы.
На выставке вы познакомитесь и с современной, и с традиционной культурой Африки.
"Все произведения посвящены наследию колониальной эпохи, механизмам взаимодействия разных и часто непохожих культур, повседневной жизни, поиску идентичности и практикам самоопределения. В пространстве экспозиции они вступят в диалог с предметами традиционного африканского искусства", — подчеркивают организаторы.
В свою очередь, задача работ российских мастеров — визуализировать, как меняется восприятие Африканского континента.
"Традиция обращения к другим культурам, заимствование и эстетическая переработка языков и кодов различных цивилизаций всегда были свойственны русскому искусству, которое ищет "свое" в "чужом", а инородное часто воспринимает как мощный ресурс для воспроизводства стратегий самоопределения", — объясняет куратор Юлия Аксенова.
В свою очередь, задача работ российских мастеров — визуализировать, как меняется восприятие Африканского континента.
"Традиция обращения к другим культурам, заимствование и эстетическая переработка языков и кодов различных цивилизаций всегда были свойственны русскому искусству, которое ищет "свое" в "чужом", а инородное часто воспринимает как мощный ресурс для воспроизводства стратегий самоопределения", — объясняет куратор Юлия Аксенова.
Также в рамках проекта подготовили образовательную программу: экскурсии, арт-медиации, лекции, открытые дискуссии.
Предусмотрены мероприятия для людей разных возрастов, в том числе для детей и подростков.
Также в рамках проекта подготовили образовательную программу: экскурсии, арт-медиации, лекции, открытые дискуссии.
Предусмотрены мероприятия для людей разных возрастов, в том числе для детей и подростков.
Выставка "Перевернутое сафари" в Манеже, как заверили организаторы, станет "ключевым культурным мероприятием" Второго саммита "Россия — Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля.
Выставка "Перевернутое сафари" в Манеже, как заверили организаторы, станет "ключевым культурным мероприятием" Второго саммита "Россия — Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля.
Экспозиция открыта до 3 сентября. Билеты можно купить на сайте.
Экспозиция открыта до 3 сентября. Билеты можно купить на сайте.