Когда свободны от Запада: креатив и красота Африки в Петербурге

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"Перевернутый" в названии — это прежде всего свобода, которую дали художникам при подготовке выставки, рассказал куратор, один из крупнейших специалистов по африканскому искусству в мире Алессандро Романини (Италия).

"До середины ХХ века искусство стран Африки воспринимали этнографически или антропологически, вне эстетической ценности, а в последние годы порой рассматривают как способ поделиться с западной аудиторией опытом носителей иной культуры. Подобный взгляд укрепляет стереотипы и заставляет воспринимать художников через призму их этнической принадлежности", — считает он.