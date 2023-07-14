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Когда свободны от Запада: креатив и красота Африки в Петербурге - РИА Новости, 14.07.2023
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Культура
 
08:00 14.07.2023 (обновлено: 08:04 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/vystavka-1884005505.html
Когда свободны от Запада: креатив и красота Африки в Петербурге
Когда свободны от Запада: креатив и красота Африки в Петербурге - РИА Новости, 14.07.2023
Когда свободны от Запада: креатив и красота Африки в Петербурге
В "Манеже" Санкт-Петербурга совместно с галереей "Триумф" и центром визуальной культуры Béton (Москва) презентовали международный проект "Перевернутое сафари... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T08:00
2023-07-14T08:04
фото
культура
африка
россия
ближний восток
василий поленов
манеж
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В "Манеже" Санкт-Петербурга совместно с галереей "Триумф" и центром визуальной культуры Béton (Москва) презентовали международный проект "Перевернутое сафари. Современное искусство Африки". Почему европейские коллекционеры не побоялись предоставить экспонаты России буквально "под честное слово" — в фотоленте РИА Новости.
африка
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ближний восток
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фото, фото, африка, россия, ближний восток, василий поленов, манеж, выставки, италия, галерея "триумф", емельян захаров
Фото, Культура, Африка, Россия, Ближний Восток, Василий Поленов, Манеж, Выставки, Италия, Галерея "Триумф", Емельян Захаров
Когда свободны от Запада: креатив и красота Африки в Петербурге

Когда свободны от Запада: креатив и красота Африки в петербургском "Манеже"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В "Манеже" Санкт-Петербурга совместно с галереей "Триумф" и центром визуальной культуры Béton (Москва) презентовали международный проект "Перевернутое сафари. Современное искусство Африки". Почему европейские коллекционеры не побоялись предоставить экспонаты России буквально "под честное слово" — в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)

Изобразительное искусство Африки начало развиваться только около 60 лет назад, после того как страны континента освободились от западной экспансии.

Выставка “Перевернутое сафари. Современное искусство Африки” в Манеже

Изобразительное искусство Африки начало развиваться только около 60 лет назад, после того как страны континента освободились от западной экспансии.

© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)
1 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)

"Перевернутый" в названии — это прежде всего свобода, которую дали художникам при подготовке выставки, рассказал куратор, один из крупнейших специалистов по африканскому искусству в мире Алессандро Романини (Италия).

"До середины ХХ века искусство стран Африки воспринимали этнографически или антропологически, вне эстетической ценности, а в последние годы порой рассматривают как способ поделиться с западной аудиторией опытом носителей иной культуры. Подобный взгляд укрепляет стереотипы и заставляет воспринимать художников через призму их этнической принадлежности", — считает он.

Выставка “Перевернутое сафари. Современное искусство Африки” в Манеже

"Перевернутый" в названии — это прежде всего свобода, которую дали художникам при подготовке выставки, рассказал куратор, один из крупнейших специалистов по африканскому искусству в мире Алессандро Романини (Италия).

"До середины ХХ века искусство стран Африки воспринимали этнографически или антропологически, вне эстетической ценности, а в последние годы порой рассматривают как способ поделиться с западной аудиторией опытом носителей иной культуры. Подобный взгляд укрепляет стереотипы и заставляет воспринимать художников через призму их этнической принадлежности", — считает он.

© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)
2 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)

В выставке "Перевернутое сафари. Современное искусство Африки" приняли участие 49 африканских и 14 российских художников.

Представлено более 300 произведений искусства: живопись, скульптура, фотография, в том числе девять видеоработ и три масштабные инсталляции.

Выставка “Перевернутое сафари. Современное искусство Африки” в Манеже

В выставке "Перевернутое сафари. Современное искусство Африки" приняли участие 49 африканских и 14 российских художников.

Представлено более 300 произведений искусства: живопись, скульптура, фотография, в том числе девять видеоработ и три масштабные инсталляции.

© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)
3 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)

Есть и экспонаты из частных коллекций Италии. Их передали без каких-либо гарантий со стороны России, отметил совладелец московской галереи современного искусства "Триумф" Емельян Захаров.

"Буквально под честное слово! Итальянские коллекционеры верят России. Никаких сомнений, что все вернется в Италию. Культурный диалог продолжается, несмотря на все сложности политики. Тому подтверждение — участие Алессандро Романини в подготовке выставки. Европейцы не боятся нас", — подчеркнул галерист.

Выставка “Перевернутое сафари. Современное искусство Африки” в Манеже

Есть и экспонаты из частных коллекций Италии. Их передали без каких-либо гарантий со стороны России, отметил совладелец московской галереи современного искусства "Триумф" Емельян Захаров.

"Буквально под честное слово! Итальянские коллекционеры верят России. Никаких сомнений, что все вернется в Италию. Культурный диалог продолжается, несмотря на все сложности политики. Тому подтверждение — участие Алессандро Романини в подготовке выставки. Европейцы не боятся нас", — подчеркнул галерист.

© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)
4 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)

В "Манеже" представлены также подлинные африканские артефакты из коллекции Фонда просветительских инициатив Василия Поленова.

Кроме того — книги, программные эссе, фотографии хрестоматийных выставок, которые в свое время открыли Западу Черный континент.

Выставка “Перевернутое сафари. Современное искусство Африки” в Манеже

В "Манеже" представлены также подлинные африканские артефакты из коллекции Фонда просветительских инициатив Василия Поленова.

Кроме того — книги, программные эссе, фотографии хрестоматийных выставок, которые в свое время открыли Западу Черный континент.

© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)
5 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)

Коллекцию бразильского фотографа Эдди Новарро, который собирал африканское искусство, передали в собрание Фонда Поленова в 2003-м.

Поленов много путешествовал. Бывал и в Египте, привозил произведения искусства и артефакты. Они хранятся в его усадьбе в Тульской области.

Выставка “Перевернутое сафари. Современное искусство Африки” в Манеже

Коллекцию бразильского фотографа Эдди Новарро, который собирал африканское искусство, передали в собрание Фонда Поленова в 2003-м.

Поленов много путешествовал. Бывал и в Египте, привозил произведения искусства и артефакты. Они хранятся в его усадьбе в Тульской области.

© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)
6 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)

При осмотре экспонатов можно найти много схожего у разных культур, в том числе африканской и российской, уверена директор Центрального выставочного зала "Манеж" Анна Ялова.

"Задача "Перевернутого сафари" — показать сходства, а иногда и пересечения культурных зон, которые неоднократно оказывались исключены из процесса генерации знания, избежать любого рода предопределенности и найти в отражении африканских художественных практик себя и собственный опыт", — отмечает она.

Выставка “Перевернутое сафари. Современное искусство Африки” в Манеже

При осмотре экспонатов можно найти много схожего у разных культур, в том числе африканской и российской, уверена директор Центрального выставочного зала "Манеж" Анна Ялова.

"Задача "Перевернутого сафари" — показать сходства, а иногда и пересечения культурных зон, которые неоднократно оказывались исключены из процесса генерации знания, избежать любого рода предопределенности и найти в отражении африканских художественных практик себя и собственный опыт", — отмечает она.

© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)
7 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)

На выставке вы познакомитесь и с современной, и с традиционной культурой Африки.

"Все произведения посвящены наследию колониальной эпохи, механизмам взаимодействия разных и часто непохожих культур, повседневной жизни, поиску идентичности и практикам самоопределения. В пространстве экспозиции они вступят в диалог с предметами традиционного африканского искусства", — подчеркивают организаторы.

Выставка “Перевернутое сафари. Современное искусство Африки” в Манеже

На выставке вы познакомитесь и с современной, и с традиционной культурой Африки.

"Все произведения посвящены наследию колониальной эпохи, механизмам взаимодействия разных и часто непохожих культур, повседневной жизни, поиску идентичности и практикам самоопределения. В пространстве экспозиции они вступят в диалог с предметами традиционного африканского искусства", — подчеркивают организаторы.

© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)
8 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)

В свою очередь, задача работ российских мастеров — визуализировать, как меняется восприятие Африканского континента.

"Традиция обращения к другим культурам, заимствование и эстетическая переработка языков и кодов различных цивилизаций всегда были свойственны русскому искусству, которое ищет "свое" в "чужом", а инородное часто воспринимает как мощный ресурс для воспроизводства стратегий самоопределения", — объясняет куратор Юлия Аксенова.

Выставка “Перевернутое сафари. Современное искусство Африки” в Манеже

В свою очередь, задача работ российских мастеров — визуализировать, как меняется восприятие Африканского континента.

"Традиция обращения к другим культурам, заимствование и эстетическая переработка языков и кодов различных цивилизаций всегда были свойственны русскому искусству, которое ищет "свое" в "чужом", а инородное часто воспринимает как мощный ресурс для воспроизводства стратегий самоопределения", — объясняет куратор Юлия Аксенова.

© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)
9 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)

Также в рамках проекта подготовили образовательную программу: экскурсии, арт-медиации, лекции, открытые дискуссии.

Предусмотрены мероприятия для людей разных возрастов, в том числе для детей и подростков.

Выставка “Перевернутое сафари. Современное искусство Африки” в Манеже

Также в рамках проекта подготовили образовательную программу: экскурсии, арт-медиации, лекции, открытые дискуссии.

Предусмотрены мероприятия для людей разных возрастов, в том числе для детей и подростков.

© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)
10 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)

Выставка "Перевернутое сафари" в Манеже, как заверили организаторы, станет "ключевым культурным мероприятием" Второго саммита "Россия — Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля.

Выставка “Перевернутое сафари. Современное искусство Африки” в Манеже

Выставка "Перевернутое сафари" в Манеже, как заверили организаторы, станет "ключевым культурным мероприятием" Второго саммита "Россия — Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля.

© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)
11 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)

Экспозиция открыта до 3 сентября. Билеты можно купить на сайте.

Выставка “Перевернутое сафари. Современное искусство Африки” в Манеже

Экспозиция открыта до 3 сентября. Билеты можно купить на сайте.

© Фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург)
12 из 12
 
КультураФотоАфрикаРоссияБлижний ВостокВасилий ПоленовМанежВыставкиИталияГалерея "Триумф"Емельян Захаров
 
 
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