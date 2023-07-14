https://ria.ru/20230714/vybory-1884162641.html

Запад пытается снести президентские выборы в России, заявила Памфилова

Запад пытается снести президентские выборы в России, заявила Памфилова - РИА Новости, 14.07.2023

Запад пытается снести президентские выборы в России, заявила Памфилова

Работа по сносу президентских выборов в России ведется на Западе, поэтому кампания будет нелегкой, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:30

2023-07-14T12:30

2023-07-14T12:43

политика

россия

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Работа по сносу президентских выборов в России ведется на Западе, поэтому кампания будет нелегкой, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в эфире радио Sputnik. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года. "Я ответственно могу сказать уже сейчас, какая идет работа по сносу президентских выборов, которые будут, потому что там же тоже враги, которые нас хотят уничтожить, понимают, как много от этого зависит. Как работают? Работают сбежавшие крысы, которые вместе с ними, работают те, кому приказали здесь остаться, и они далеко не спящие, они затаившиеся, они работают, готовятся. Это тоже интрига, мы справимся. Но будет легко? Нет, не будет легко", сказала Памфилова. Глава ЦИК отметила, что необходимо работать на опережение, чтобы идти в ногу со временем. "К сожалению, информационно в целом проигрываем часто той стороне, потому что нас сдерживают определенные вещи, благородство, а это абсолютное зло, для них нет никаких критериев, границ, именно поэтому вот это вранье до бесконечности. Поэтому мы не имеем права проигрывать даже в этой ситуации", - сказала Памфилова. Также глава ЦИК считает, что Запад "разучился" дискутировать, они не знают, как возражать, и называют все пропагандой. Кроме того, Памфилова рассказала о своем опыте участия в президентских выборах в 2000 году, отвечая на вопрос, есть ли интрига в президентских выборах. "Я первая женщина, которая сама ходила на выборы президента от безысходности, мне деваться было некуда - или тебя закопают как политического трупа, или иди. То есть у меня был такой опыт в 2000 году. Я знаю, что это такое, когда ты сам себя вытаскиваешь за волосы и говоришь: "Нет, я есть", - рассказала Памфилова.

https://ria.ru/20230424/vmeshatelstvo-1867320342.html

https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, элла памфилова, цик рф