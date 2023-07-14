Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается снести президентские выборы в России, заявила Памфилова - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 14.07.2023 (обновлено: 12:43 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/vybory-1884162641.html
Запад пытается снести президентские выборы в России, заявила Памфилова
Запад пытается снести президентские выборы в России, заявила Памфилова - РИА Новости, 14.07.2023
Запад пытается снести президентские выборы в России, заявила Памфилова
Работа по сносу президентских выборов в России ведется на Западе, поэтому кампания будет нелегкой, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:30
2023-07-14T12:43
политика
россия
элла памфилова
цик рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751477310_0:306:2810:1887_1920x0_80_0_0_d16428549e556c62a3b85525ca1e6bac.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Работа по сносу президентских выборов в России ведется на Западе, поэтому кампания будет нелегкой, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в эфире радио Sputnik. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года. "Я ответственно могу сказать уже сейчас, какая идет работа по сносу президентских выборов, которые будут, потому что там же тоже враги, которые нас хотят уничтожить, понимают, как много от этого зависит. Как работают? Работают сбежавшие крысы, которые вместе с ними, работают те, кому приказали здесь остаться, и они далеко не спящие, они затаившиеся, они работают, готовятся. Это тоже интрига, мы справимся. Но будет легко? Нет, не будет легко", сказала Памфилова. Глава ЦИК отметила, что необходимо работать на опережение, чтобы идти в ногу со временем. "К сожалению, информационно в целом проигрываем часто той стороне, потому что нас сдерживают определенные вещи, благородство, а это абсолютное зло, для них нет никаких критериев, границ, именно поэтому вот это вранье до бесконечности. Поэтому мы не имеем права проигрывать даже в этой ситуации", - сказала Памфилова. Также глава ЦИК считает, что Запад "разучился" дискутировать, они не знают, как возражать, и называют все пропагандой. Кроме того, Памфилова рассказала о своем опыте участия в президентских выборах в 2000 году, отвечая на вопрос, есть ли интрига в президентских выборах. "Я первая женщина, которая сама ходила на выборы президента от безысходности, мне деваться было некуда - или тебя закопают как политического трупа, или иди. То есть у меня был такой опыт в 2000 году. Я знаю, что это такое, когда ты сам себя вытаскиваешь за волосы и говоришь: "Нет, я есть", - рассказала Памфилова.
https://ria.ru/20230424/vmeshatelstvo-1867320342.html
https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751477310_128:0:2693:1924_1920x0_80_0_0_58688b2abbb08245a8a6e187741e311c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова, цик рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Запад пытается снести президентские выборы в России, заявила Памфилова

Памфилова: президентская кампания будет нелегкой из-за попыток Запада снести выборы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Работа по сносу президентских выборов в России ведется на Западе, поэтому кампания будет нелегкой, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в эфире радио Sputnik.
Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
Избиратель на выборах - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
В Кремле ожидают увеличения попыток вмешательства в выборы в России
24 апреля, 12:57
"Я ответственно могу сказать уже сейчас, какая идет работа по сносу президентских выборов, которые будут, потому что там же тоже враги, которые нас хотят уничтожить, понимают, как много от этого зависит. Как работают? Работают сбежавшие крысы, которые вместе с ними, работают те, кому приказали здесь остаться, и они далеко не спящие, они затаившиеся, они работают, готовятся. Это тоже интрига, мы справимся. Но будет легко? Нет, не будет легко", сказала Памфилова.
Глава ЦИК отметила, что необходимо работать на опережение, чтобы идти в ногу со временем. "К сожалению, информационно в целом проигрываем часто той стороне, потому что нас сдерживают определенные вещи, благородство, а это абсолютное зло, для них нет никаких критериев, границ, именно поэтому вот это вранье до бесконечности. Поэтому мы не имеем права проигрывать даже в этой ситуации", - сказала Памфилова. Также глава ЦИК считает, что Запад "разучился" дискутировать, они не знают, как возражать, и называют все пропагандой.
Кроме того, Памфилова рассказала о своем опыте участия в президентских выборах в 2000 году, отвечая на вопрос, есть ли интрига в президентских выборах. "Я первая женщина, которая сама ходила на выборы президента от безысходности, мне деваться было некуда - или тебя закопают как политического трупа, или иди. То есть у меня был такой опыт в 2000 году. Я знаю, что это такое, когда ты сам себя вытаскиваешь за волосы и говоришь: "Нет, я есть", - рассказала Памфилова.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
"Новый поход". Какие сигналы послали миру Путин и Си Цзиньпин
20 марта, 19:36
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала