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В Китае казнили воспитательницу детского сада за отравление детей - РИА Новости, 14.07.2023
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15:23 14.07.2023 (обновлено: 16:53 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/vospitatelnitsa-1884225602.html
В Китае казнили воспитательницу детского сада за отравление детей
В Китае казнили воспитательницу детского сада за отравление детей - РИА Новости, 14.07.2023
В Китае казнили воспитательницу детского сада за отравление детей
Народный суд средней ступени города Цзяоцзо в китайской провинции Хэнань привел в исполнение смертный приговор в отношении воспитательницы детского сада за... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:23
2023-07-14T16:53
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ПЕКИН, 14 июл — РИА Новости. Народный суд средней ступени города Цзяоцзо в китайской провинции Хэнань привел в исполнение смертный приговор в отношении воспитательницы детского сада за отравление детей, сообщило издание "Пэнпай".Как уточняется, женщину казнили накануне. Обвиняемая Ван Юнь работала в детском саду "Мэнмэн", где у нее возник конфликт с одним из преподавателей средней группы по фамилии Сунь. Воспитательница решила свести счеты с коллегой и утром 27 марта 2019 года подсыпала нитрит натрия в кашу для детей из его группы. В результате 25 несовершеннолетних госпитализировали с отравлением, один из них позже скончался в больнице. Во время расследования также удалось установить, что это не первый случай, когда Ван Юнь использовала нитрит натрия для решения личных проблем. В 2017 году у женщины возник конфликт с мужем на бытовой почве. Чтобы отомстить ему, она купила через интернет нитрит натрия и добавила его в воду, которую выпил ее супруг. Это привело к отравлению, но серьезных последствий для его организма не было.Суд указал, что женщина прекрасно знала об опасности нитрита натрия для людей, однако дважды применила его для сведения личных счетов. Кроме того, Ван Юнь понимала, что многие дети съедят отравленную ей кашу, но это ее не остановило.
https://ria.ru/20230508/iran-1870448426.html
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в мире, китай, происшествия – радио sputnik, хэнань, здоровье - общество
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В Китае казнили воспитательницу детского сада за отравление детей

В Китае казнили воспитательницу детского сада Ван Юнь, отравившую детей нитритом натрия

© AP Photo / Andy WongКомната суда в Китае
Комната суда в Китае - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Andy Wong
Комната суда в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 июл — РИА Новости. Народный суд средней ступени города Цзяоцзо в китайской провинции Хэнань привел в исполнение смертный приговор в отношении воспитательницы детского сада за отравление детей, сообщило издание "Пэнпай".
Как уточняется, женщину казнили накануне. Обвиняемая Ван Юнь работала в детском саду "Мэнмэн", где у нее возник конфликт с одним из преподавателей средней группы по фамилии Сунь. Воспитательница решила свести счеты с коллегой и утром 27 марта 2019 года подсыпала нитрит натрия в кашу для детей из его группы. В результате 25 несовершеннолетних госпитализировали с отравлением, один из них позже скончался в больнице.
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Во время расследования также удалось установить, что это не первый случай, когда Ван Юнь использовала нитрит натрия для решения личных проблем. В 2017 году у женщины возник конфликт с мужем на бытовой почве. Чтобы отомстить ему, она купила через интернет нитрит натрия и добавила его в воду, которую выпил ее супруг. Это привело к отравлению, но серьезных последствий для его организма не было.
Суд указал, что женщина прекрасно знала об опасности нитрита натрия для людей, однако дважды применила его для сведения личных счетов. Кроме того, Ван Юнь понимала, что многие дети съедят отравленную ей кашу, но это ее не остановило.
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