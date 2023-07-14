Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венгрии высказался о специальной процедуре ЕК против Будапешта - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/vengriya-1884299413.html
Глава МИД Венгрии высказался о специальной процедуре ЕК против Будапешта
Глава МИД Венгрии высказался о специальной процедуре ЕК против Будапешта - РИА Новости, 14.07.2023
Глава МИД Венгрии высказался о специальной процедуре ЕК против Будапешта
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что контрабанда людьми в Европе процветает благодаря политике Брюсселя,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T21:01
2023-07-14T21:01
в мире
еврокомиссия
петер сийярто
евросоюз
венгрия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg
БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что контрабанда людьми в Европе процветает благодаря политике Брюсселя, поэтому запущенная Еврокомиссией процедура в отношении Будапешта за возможное нарушение правил борьбы с нелегальной миграцией неприемлема и несерьезна. Ранее Еврокомиссия открыла специальную процедуру против Венгрии, связанную с возможным нарушением общеевропейских правил в сфере борьбы с нелегальной миграцией. Речь идет о недостаточно жестких, по мнению Еврокомиссии, наказаниях для причастных к транспортировке, транзиту или укрытию нелегальных мигрантов на территории Евросоюза. "Больше всего контрабанду людьми поддерживает сам Брюссель. Ситуация такова, что бизнес-модель торговли людьми работает, потому что Брюссель проводит политику в пользу сторонников миграции. Если бы Брюссель наконец изменился и четко заявил, что в Европу можно въехать только легально и все, кто въезжает нелегально, будут высланы, это бы разрушило бизнес-модель сети контрабанды людьми", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Facebook*.Он отметил, что Брюссель вместо этого "навязыванием квот разослал всем мигрантам письмо с приглашением сюда и укрепил бизнес-модель контрабанды людьми. По его словам, модель будет оставаться "процветающим бизнесом", пока Брюссель ее не разрушит, а пока контрабандисты "могут поблагодарить" власти Евросоюза. Глава венгерского МИД подчеркнул, что поведение Брюсселя по отношению к Венгрии в вопросе нелегальной миграции "неприемлемо, дискредитировано и несерьезно", поскольку Будапешт выстроил заграждение для защиты внешней границы Евросоюза, потратив свои 650 миллиардов форинтов (1,95 миллиарда долларов), в то время как доля Евросоюза в финансировании строительства составила один процент. По его словам, Венгрия высылает контрабандистов, чтобы они "находились вне страны" и на них не тратились деньги венгерских налогоплательщиков, а они потом в европейских судах просят денег, поскольку их якобы плохо содержали в Венгрии. "Мало того, что они совершают преступление, мало того, что преступление становится возможным благодаря Брюсселю, так в конце мы еще должны им заплатить, потому что мы плохо содержали их в венгерских тюрьмах. Так что пусть никто не смотрит на нас как на дураков", - подчеркнул Сийярто. Еврокомиссия ранее выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщает агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230601/vengriya-1875582657.html
https://ria.ru/20230703/neft-1881970033.html
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_42c213e2ec3a8bc884823c746fe7566d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, еврокомиссия, петер сийярто, евросоюз, венгрия, европа
В мире, Еврокомиссия, Петер Сийярто, Евросоюз, Венгрия, Европа
Глава МИД Венгрии высказался о специальной процедуре ЕК против Будапешта

Сийярто назвал процедуру Еврокомиссии против Венгрии по нелегальной миграции неприемлемой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что контрабанда людьми в Европе процветает благодаря политике Брюсселя, поэтому запущенная Еврокомиссией процедура в отношении Будапешта за возможное нарушение правил борьбы с нелегальной миграцией неприемлема и несерьезна.
Ранее Еврокомиссия открыла специальную процедуру против Венгрии, связанную с возможным нарушением общеевропейских правил в сфере борьбы с нелегальной миграцией. Речь идет о недостаточно жестких, по мнению Еврокомиссии, наказаниях для причастных к транспортировке, транзиту или укрытию нелегальных мигрантов на территории Евросоюза.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Европарламент оспорил право Венгрии на председательство в ЕС
1 июня, 16:03
"Больше всего контрабанду людьми поддерживает сам Брюссель. Ситуация такова, что бизнес-модель торговли людьми работает, потому что Брюссель проводит политику в пользу сторонников миграции. Если бы Брюссель наконец изменился и четко заявил, что в Европу можно въехать только легально и все, кто въезжает нелегально, будут высланы, это бы разрушило бизнес-модель сети контрабанды людьми", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Facebook*.
Он отметил, что Брюссель вместо этого "навязыванием квот разослал всем мигрантам письмо с приглашением сюда и укрепил бизнес-модель контрабанды людьми. По его словам, модель будет оставаться "процветающим бизнесом", пока Брюссель ее не разрушит, а пока контрабандисты "могут поблагодарить" власти Евросоюза.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что поведение Брюсселя по отношению к Венгрии в вопросе нелегальной миграции "неприемлемо, дискредитировано и несерьезно", поскольку Будапешт выстроил заграждение для защиты внешней границы Евросоюза, потратив свои 650 миллиардов форинтов (1,95 миллиарда долларов), в то время как доля Евросоюза в финансировании строительства составила один процент.
По его словам, Венгрия высылает контрабандистов, чтобы они "находились вне страны" и на них не тратились деньги венгерских налогоплательщиков, а они потом в европейских судах просят денег, поскольку их якобы плохо содержали в Венгрии.
"Мало того, что они совершают преступление, мало того, что преступление становится возможным благодаря Брюсселю, так в конце мы еще должны им заплатить, потому что мы плохо содержали их в венгерских тюрьмах. Так что пусть никто не смотрит на нас как на дураков", - подчеркнул Сийярто.
Еврокомиссия ранее выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщает агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Станция нефтепровода Дружба в Венгрии - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Венгрия попросила ЕС продлить исключение из санкций на нефть из России
3 июля, 17:02
 
В миреЕврокомиссияПетер СийяртоЕвросоюзВенгрияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала