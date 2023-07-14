https://ria.ru/20230714/vengriya-1884299413.html

Глава МИД Венгрии высказался о специальной процедуре ЕК против Будапешта

Глава МИД Венгрии высказался о специальной процедуре ЕК против Будапешта - РИА Новости, 14.07.2023

Глава МИД Венгрии высказался о специальной процедуре ЕК против Будапешта

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что контрабанда людьми в Европе процветает благодаря политике Брюсселя,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T21:01

2023-07-14T21:01

2023-07-14T21:01

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что контрабанда людьми в Европе процветает благодаря политике Брюсселя, поэтому запущенная Еврокомиссией процедура в отношении Будапешта за возможное нарушение правил борьбы с нелегальной миграцией неприемлема и несерьезна. Ранее Еврокомиссия открыла специальную процедуру против Венгрии, связанную с возможным нарушением общеевропейских правил в сфере борьбы с нелегальной миграцией. Речь идет о недостаточно жестких, по мнению Еврокомиссии, наказаниях для причастных к транспортировке, транзиту или укрытию нелегальных мигрантов на территории Евросоюза. "Больше всего контрабанду людьми поддерживает сам Брюссель. Ситуация такова, что бизнес-модель торговли людьми работает, потому что Брюссель проводит политику в пользу сторонников миграции. Если бы Брюссель наконец изменился и четко заявил, что в Европу можно въехать только легально и все, кто въезжает нелегально, будут высланы, это бы разрушило бизнес-модель сети контрабанды людьми", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Facebook*.Он отметил, что Брюссель вместо этого "навязыванием квот разослал всем мигрантам письмо с приглашением сюда и укрепил бизнес-модель контрабанды людьми. По его словам, модель будет оставаться "процветающим бизнесом", пока Брюссель ее не разрушит, а пока контрабандисты "могут поблагодарить" власти Евросоюза. Глава венгерского МИД подчеркнул, что поведение Брюсселя по отношению к Венгрии в вопросе нелегальной миграции "неприемлемо, дискредитировано и несерьезно", поскольку Будапешт выстроил заграждение для защиты внешней границы Евросоюза, потратив свои 650 миллиардов форинтов (1,95 миллиарда долларов), в то время как доля Евросоюза в финансировании строительства составила один процент. По его словам, Венгрия высылает контрабандистов, чтобы они "находились вне страны" и на них не тратились деньги венгерских налогоплательщиков, а они потом в европейских судах просят денег, поскольку их якобы плохо содержали в Венгрии. "Мало того, что они совершают преступление, мало того, что преступление становится возможным благодаря Брюсселю, так в конце мы еще должны им заплатить, потому что мы плохо содержали их в венгерских тюрьмах. Так что пусть никто не смотрит на нас как на дураков", - подчеркнул Сийярто. Еврокомиссия ранее выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщает агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230601/vengriya-1875582657.html

https://ria.ru/20230703/neft-1881970033.html

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в мире, еврокомиссия, петер сийярто, евросоюз, венгрия, европа