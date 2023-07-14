https://ria.ru/20230714/usiliya-1884275543.html

РЭЦ, Минпромторг и регионы России объединили усилия по продвижению экспорта

РЭЦ, Минпромторг и регионы России объединили усилия по продвижению экспорта - РИА Новости, 14.07.2023

РЭЦ, Минпромторг и регионы России объединили усилия по продвижению экспорта

Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), Минпромторг России и регионы объединили усилия по продвижению экспорта в условиях новых реалий, говорится в... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T18:28

2023-07-14T18:28

2023-07-14T18:28

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

экономика

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), Минпромторг России и регионы объединили усилия по продвижению экспорта в условиях новых реалий, говорится в сообщении РЭЦ.Там уточнили, что состоялась ежегодная стратегическая сессия "Новые вызовы - новые возможности: экспортный потенциал российских регионов в новых условиях". Она объединила на одной площадке представителей единой сети продвижения экспорта: торговых представителей России за рубежом, руководителей региональных центров поддержки экспорта и руководителей региональных представительств РЭЦ. Участники сессии обсудили возможности выхода на зарубежные рынки в условиях новых реалий."Переориентация внешнеэкономической деятельности на новые рынки – это наша с вами совместная работа, которая за прошедший год показала позитивную динамику поддержки российских компаний на дружественных рынках. Важно продолжать плодотворное сотрудничество, целью которого является всесторонняя поддержка российских участников ВЭД", – сказал вице-президент РЭЦ по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Роман Генкель.В РЭЦ отметили, что на стратегической сессии в формате биржи контактов участники обсудили вопросы логистики, взаиморасчетов на потенциальных рынках, особенности делового общения и перспективные для экспорта ниши, а также определили страны, в которых предложения регионов будут пользоваться наибольшим спросом.

https://ria.ru/20230713/rets-1884121499.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика