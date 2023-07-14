Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ, Минпромторг и регионы России объединили усилия по продвижению экспорта - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/usiliya-1884275543.html
РЭЦ, Минпромторг и регионы России объединили усилия по продвижению экспорта
РЭЦ, Минпромторг и регионы России объединили усилия по продвижению экспорта - РИА Новости, 14.07.2023
РЭЦ, Минпромторг и регионы России объединили усилия по продвижению экспорта
Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), Минпромторг России и регионы объединили усилия по продвижению экспорта в условиях новых реалий, говорится в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:28
2023-07-14T18:28
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884274936_0:154:3057:1874_1920x0_80_0_0_32836c3d15ee9055c2602d581612cf9c.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), Минпромторг России и регионы объединили усилия по продвижению экспорта в условиях новых реалий, говорится в сообщении РЭЦ.Там уточнили, что состоялась ежегодная стратегическая сессия "Новые вызовы - новые возможности: экспортный потенциал российских регионов в новых условиях". Она объединила на одной площадке представителей единой сети продвижения экспорта: торговых представителей России за рубежом, руководителей региональных центров поддержки экспорта и руководителей региональных представительств РЭЦ. Участники сессии обсудили возможности выхода на зарубежные рынки в условиях новых реалий."Переориентация внешнеэкономической деятельности на новые рынки – это наша с вами совместная работа, которая за прошедший год показала позитивную динамику поддержки российских компаний на дружественных рынках. Важно продолжать плодотворное сотрудничество, целью которого является всесторонняя поддержка российских участников ВЭД", – сказал вице-президент РЭЦ по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Роман Генкель.В РЭЦ отметили, что на стратегической сессии в формате биржи контактов участники обсудили вопросы логистики, взаиморасчетов на потенциальных рынках, особенности делового общения и перспективные для экспорта ниши, а также определили страны, в которых предложения регионов будут пользоваться наибольшим спросом.
https://ria.ru/20230713/rets-1884121499.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884274936_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_2b9169cedd697c0435912a86422a686a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Экономика

РЭЦ, Минпромторг и регионы России объединили усилия по продвижению экспорта

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРЭЦ, Минпромторг и регионы РФ объединили усилия по продвижению экспорта в новых условиях
РЭЦ, Минпромторг и регионы РФ объединили усилия по продвижению экспорта в новых условиях - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
РЭЦ, Минпромторг и регионы РФ объединили усилия по продвижению экспорта в новых условиях
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), Минпромторг России и регионы объединили усилия по продвижению экспорта в условиях новых реалий, говорится в сообщении РЭЦ.
Там уточнили, что состоялась ежегодная стратегическая сессия "Новые вызовы - новые возможности: экспортный потенциал российских регионов в новых условиях". Она объединила на одной площадке представителей единой сети продвижения экспорта: торговых представителей России за рубежом, руководителей региональных центров поддержки экспорта и руководителей региональных представительств РЭЦ. Участники сессии обсудили возможности выхода на зарубежные рынки в условиях новых реалий.
"Переориентация внешнеэкономической деятельности на новые рынки – это наша с вами совместная работа, которая за прошедший год показала позитивную динамику поддержки российских компаний на дружественных рынках. Важно продолжать плодотворное сотрудничество, целью которого является всесторонняя поддержка российских участников ВЭД", – сказал вице-президент РЭЦ по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Роман Генкель.
В РЭЦ отметили, что на стратегической сессии в формате биржи контактов участники обсудили вопросы логистики, взаиморасчетов на потенциальных рынках, особенности делового общения и перспективные для экспорта ниши, а также определили страны, в которых предложения регионов будут пользоваться наибольшим спросом.
Стенд Российского экспортного центра на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
РЭЦ помог компаниям провести встречи с потенциалом более $59 млн
13 июля, 18:41
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала