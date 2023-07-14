https://ria.ru/20230714/uran-1884150716.html

ЧП на урановом предприятии на Урале не угрожает населению, заявил "Росатом"

ЧП на урановом предприятии на Урале не угрожает населению, заявил "Росатом" - РИА Новости, 14.07.2023

ЧП на урановом предприятии на Урале не угрожает населению, заявил "Росатом"

Последствия ЧП на предприятии по обогащению урана "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК, ЗАТО Новоуральск, Свердловская область) не угрожают населению,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:49

2023-07-14T11:49

2023-07-14T12:22

происшествия

новоуральск

свердловская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Последствия ЧП на предприятии по обогащению урана "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК, ЗАТО Новоуральск, Свердловская область) не угрожают населению, говорится в заявлении госкорпорации "Росатом"."14 июля в 9:13 по местному времени в закрытом помещении цеха № 53 Уральского электрохимического комбината произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 кубометр. В результате механических воздействий один человек пострадал", - говорится в заявлении."Инцидент оперативно локализован, не создает рисков для населения. Проводится санитарная обработка помещения цеха. Остальные цеха работают в обычном режиме", - отмечает "Росатом".Проведены замеры радиационного фона на площадке."Он составил 0,17 мкЗв, что соответствует природным значениям", - подчеркивается в заявлении."Сформирована комиссия, устанавливаются причины инцидента", - добавил "Росатом".Обедненный гексафторид урана (ОГФУ) - побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека.ОГФУ образуется в результате обогащения урана в каскадах газовых центрифуг в рамках цепочки производства ядерного топлива. Вещество используется в атомной энергетике. Помимо ядерного топливного цикла, обедненный уран, обладающий высокой плотностью и тугоплавкостью, может применяться в других отраслях. В частности, в производстве экранов медицинской аппаратуры для защиты от рентгеновского и гамма-излучения, противовесов и гироскопов в авиа- и судостроении, катализаторов для некоторых химических реакций и др. Фторсодержащие продукты, получаемые в результате обесфторивания ОГФУ – плавиковая (фтористоводородная) кислота и безводный фтористый водород, - реализуются на рынке как товарная продукция химического производства.АО "УЭХК" - входящее в "Росатом" крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. Сейчас на УЭХК сосредоточена почти половина отечественных мощностей по обогащению урана.

https://ria.ru/20230418/rosatom-1866049234.html

https://ria.ru/20230608/detali-1877017381.html

новоуральск

свердловская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новоуральск, свердловская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"