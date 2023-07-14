https://ria.ru/20230714/ukraina-1884152294.html

Захарова высказалась о позиции главы МИД Финляндии по помощи Украине

Захарова высказалась о позиции главы МИД Финляндии по помощи Украине - РИА Новости, 14.07.2023

Захарова высказалась о позиции главы МИД Финляндии по помощи Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала в своем телеграм-канале слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:58

2023-07-14T11:58

2023-07-14T11:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала в своем телеграм-канале слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Западу стоит понять, что предоставляемую Украине помощь не стоит воспринимать как благотворительность. Глава дипведомства Финляндии ранее, комментируя прозвучавшие на саммите НАТО заявления об отсутствии со стороны Киева слов благодарности за оказанную ему западными партнерами поддержку, отметила, что среди стран Запада должно быть понимание того, что помощь Украине не стоит воспринимать как благотворительность. "Права на 100%. Это не благотворительность. Это наемничество и сутенерство", - написала Захарова. Ранее Владимир Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. Высокопоставленные чиновники из США и Великобритании, как отмечает Financial Times, заявили, что Украина должна быть благодарна за помощь и не переходить сразу к следующему пункту в своем списке пожеланий по оружию. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230710/sanktsii-1883405721.html

https://ria.ru/20230623/finlyandiya-1880051276.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, финляндия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, ситуация в днр и лнр