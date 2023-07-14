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Захарова высказалась о позиции главы МИД Финляндии по помощи Украине - РИА Новости, 14.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884152294.html
Захарова высказалась о позиции главы МИД Финляндии по помощи Украине
Захарова высказалась о позиции главы МИД Финляндии по помощи Украине - РИА Новости, 14.07.2023
Захарова высказалась о позиции главы МИД Финляндии по помощи Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала в своем телеграм-канале слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:58
2023-07-14T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
финляндия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала в своем телеграм-канале слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Западу стоит понять, что предоставляемую Украине помощь не стоит воспринимать как благотворительность. Глава дипведомства Финляндии ранее, комментируя прозвучавшие на саммите НАТО заявления об отсутствии со стороны Киева слов благодарности за оказанную ему западными партнерами поддержку, отметила, что среди стран Запада должно быть понимание того, что помощь Украине не стоит воспринимать как благотворительность. "Права на 100%. Это не благотворительность. Это наемничество и сутенерство", - написала Захарова. Ранее Владимир Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. Высокопоставленные чиновники из США и Великобритании, как отмечает Financial Times, заявили, что Украина должна быть благодарна за помощь и не переходить сразу к следующему пункту в своем списке пожеланий по оружию. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230710/sanktsii-1883405721.html
https://ria.ru/20230623/finlyandiya-1880051276.html
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в мире, украина, финляндия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Финляндия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова высказалась о позиции главы МИД Финляндии по помощи Украине

Захарова назвала помощь Украине, оказываемую странами Запада, наемничеством и сутенерством

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала в своем телеграм-канале слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Западу стоит понять, что предоставляемую Украине помощь не стоит воспринимать как благотворительность.
Глава дипведомства Финляндии ранее, комментируя прозвучавшие на саммите НАТО заявления об отсутствии со стороны Киева слов благодарности за оказанную ему западными партнерами поддержку, отметила, что среди стран Запада должно быть понимание того, что помощь Украине не стоит воспринимать как благотворительность.
Российско-финская граница - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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"Права на 100%. Это не благотворительность. Это наемничество и сутенерство", - написала Захарова.
Ранее Владимир Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. Высокопоставленные чиновники из США и Великобритании, как отмечает Financial Times, заявили, что Украина должна быть благодарна за помощь и не переходить сразу к следующему пункту в своем списке пожеланий по оружию.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Глава МИД Финляндии потребовала от НАТО послать России "сигнал по Украине"
23 июня, 16:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФинляндияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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