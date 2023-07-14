https://ria.ru/20230714/ukraina-1884104219.html

В США объяснили, почему Украина — не Израиль

В США объяснили, почему Украина — не Израиль - РИА Новости, 14.07.2023

В США объяснили, почему Украина — не Израиль

На Украине не сработает "израильская модель" гарантий безопасности ввиду ее изначальной слабости, такое мнение выразил профессор Университета Джона Хопкинса... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T04:04

2023-07-14T04:04

2023-07-14T04:55

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. На Украине не сработает "израильская модель" гарантий безопасности ввиду ее изначальной слабости, такое мнение выразил профессор Университета Джона Хопкинса Элиот Коэн в статье для Atlantic.Так эксперт прокомментировал предложенную президентом США Джо Байденом альтернативу вступления Украины в НАТО, согласно которой США должны будут ее вооружать для противостояния любой возможной угрозе, как это было сделано в отношениях с Израилем.Однако, в отличие от Израиля, где американская военная поддержка наложилась на его военный потенциал, Украина, по мнению Коэна, не обладает сопоставимым демографическим и экономическим превосходством, из которого складывается военное преимущество."Украина, по сути, обанкротилась из-за войны, и от четверти до трети ее населения были перемещены — и это помимо снижения рождаемости. Согласно прогнозу, население Украины сократится с 41 миллиона в 2020 году до 35 миллионов через 20 лет. Иными словами, она не может задействовать демографическую и экономическую жизнеспособность, которая помогла Израилю стать действующим военным концерном", — отметил эксперт.Коэн добавил, что слабость Киева наряду с огромными ресурсами России, которые она может использовать для перевооружения, отличает положения Украины и Израиля и делает предложенную Байденом модель нежизнеспособной.Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал "израильскую" модель безопасности для Украины, заявив, что вступление страны в НАТО обойдется альянсу дешевле.

https://ria.ru/20230714/zelenskiy-1884101295.html

https://ria.ru/20230714/tekhnika-1884098213.html

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в мире, украина, израиль, джо байден, сша, петр порошенко, нато