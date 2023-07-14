https://ria.ru/20230714/ukraina-1884104219.html
В США объяснили, почему Украина — не Израиль
В США объяснили, почему Украина — не Израиль - РИА Новости, 14.07.2023
В США объяснили, почему Украина — не Израиль
На Украине не сработает "израильская модель" гарантий безопасности ввиду ее изначальной слабости, такое мнение выразил профессор Университета Джона Хопкинса... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T04:04
2023-07-14T04:04
2023-07-14T04:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
джо байден
сша
петр порошенко
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867730352_0:130:2400:1480_1920x0_80_0_0_0611c2b5ebfc65d19ad2ffdd8489d491.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. На Украине не сработает "израильская модель" гарантий безопасности ввиду ее изначальной слабости, такое мнение выразил профессор Университета Джона Хопкинса Элиот Коэн в статье для Atlantic.Так эксперт прокомментировал предложенную президентом США Джо Байденом альтернативу вступления Украины в НАТО, согласно которой США должны будут ее вооружать для противостояния любой возможной угрозе, как это было сделано в отношениях с Израилем.Однако, в отличие от Израиля, где американская военная поддержка наложилась на его военный потенциал, Украина, по мнению Коэна, не обладает сопоставимым демографическим и экономическим превосходством, из которого складывается военное преимущество."Украина, по сути, обанкротилась из-за войны, и от четверти до трети ее населения были перемещены — и это помимо снижения рождаемости. Согласно прогнозу, население Украины сократится с 41 миллиона в 2020 году до 35 миллионов через 20 лет. Иными словами, она не может задействовать демографическую и экономическую жизнеспособность, которая помогла Израилю стать действующим военным концерном", — отметил эксперт.Коэн добавил, что слабость Киева наряду с огромными ресурсами России, которые она может использовать для перевооружения, отличает положения Украины и Израиля и делает предложенную Байденом модель нежизнеспособной.Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал "израильскую" модель безопасности для Украины, заявив, что вступление страны в НАТО обойдется альянсу дешевле.
https://ria.ru/20230714/zelenskiy-1884101295.html
https://ria.ru/20230714/tekhnika-1884098213.html
украина
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867730352_41:0:2173:1599_1920x0_80_0_0_8b3159ec6fdcefb4b3646e33de954190.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, израиль, джо байден, сша, петр порошенко, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, Джо Байден, США, Петр Порошенко, НАТО
В США объяснили, почему Украина — не Израиль
Atlantic: "израильская модель" не поможет Украине из-за ее слабости