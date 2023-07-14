Рейтинг@Mail.ru
В США объяснили, почему Украина — не Израиль - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:04 14.07.2023 (обновлено: 04:55 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884104219.html
В США объяснили, почему Украина — не Израиль
В США объяснили, почему Украина — не Израиль - РИА Новости, 14.07.2023
В США объяснили, почему Украина — не Израиль
На Украине не сработает "израильская модель" гарантий безопасности ввиду ее изначальной слабости, такое мнение выразил профессор Университета Джона Хопкинса... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T04:04
2023-07-14T04:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
джо байден
сша
петр порошенко
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867730352_0:130:2400:1480_1920x0_80_0_0_0611c2b5ebfc65d19ad2ffdd8489d491.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. На Украине не сработает "израильская модель" гарантий безопасности ввиду ее изначальной слабости, такое мнение выразил профессор Университета Джона Хопкинса Элиот Коэн в статье для Atlantic.Так эксперт прокомментировал предложенную президентом США Джо Байденом альтернативу вступления Украины в НАТО, согласно которой США должны будут ее вооружать для противостояния любой возможной угрозе, как это было сделано в отношениях с Израилем.Однако, в отличие от Израиля, где американская военная поддержка наложилась на его военный потенциал, Украина, по мнению Коэна, не обладает сопоставимым демографическим и экономическим превосходством, из которого складывается военное преимущество.&quot;Украина, по сути, обанкротилась из-за войны, и от четверти до трети ее населения были перемещены — и это помимо снижения рождаемости. Согласно прогнозу, население Украины сократится с 41 миллиона в 2020 году до 35 миллионов через 20 лет. Иными словами, она не может задействовать демографическую и экономическую жизнеспособность, которая помогла Израилю стать действующим военным концерном&quot;, — отметил эксперт.Коэн добавил, что слабость Киева наряду с огромными ресурсами России, которые она может использовать для перевооружения, отличает положения Украины и Израиля и делает предложенную Байденом модель нежизнеспособной.Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал "израильскую" модель безопасности для Украины, заявив, что вступление страны в НАТО обойдется альянсу дешевле.
https://ria.ru/20230714/zelenskiy-1884101295.html
https://ria.ru/20230714/tekhnika-1884098213.html
украина
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867730352_41:0:2173:1599_1920x0_80_0_0_8b3159ec6fdcefb4b3646e33de954190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, израиль, джо байден, сша, петр порошенко, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, Джо Байден, США, Петр Порошенко, НАТО
В США объяснили, почему Украина — не Израиль

Atlantic: "израильская модель" не поможет Украине из-за ее слабости

© Фото : Crown copyright / Sgt Russ Nolan RLCВоенные на танке Challenger 2
Военные на танке Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : Crown copyright / Sgt Russ Nolan RLC
Военные на танке Challenger 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. На Украине не сработает "израильская модель" гарантий безопасности ввиду ее изначальной слабости, такое мнение выразил профессор Университета Джона Хопкинса Элиот Коэн в статье для Atlantic.
Так эксперт прокомментировал предложенную президентом США Джо Байденом альтернативу вступления Украины в НАТО, согласно которой США должны будут ее вооружать для противостояния любой возможной угрозе, как это было сделано в отношениях с Израилем.
Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
СМИ раскрыло, как США едва не наказали Зеленского на саммите НАТО
Вчера, 02:50
Однако, в отличие от Израиля, где американская военная поддержка наложилась на его военный потенциал, Украина, по мнению Коэна, не обладает сопоставимым демографическим и экономическим превосходством, из которого складывается военное преимущество.
«

"Украина, по сути, обанкротилась из-за войны, и от четверти до трети ее населения были перемещены и это помимо снижения рождаемости. Согласно прогнозу, население Украины сократится с 41 миллиона в 2020 году до 35 миллионов через 20 лет. Иными словами, она не может задействовать демографическую и экономическую жизнеспособность, которая помогла Израилю стать действующим военным концерном", — отметил эксперт.

Коэн добавил, что слабость Киева наряду с огромными ресурсами России, которые она может использовать для перевооружения, отличает положения Украины и Израиля и делает предложенную Байденом модель нежизнеспособной.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал "израильскую" модель безопасности для Украины, заявив, что вступление страны в НАТО обойдется альянсу дешевле.
Танки Т-90-М - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В США развеяли миф о соотношении техники в украинском конфликте
Вчера, 01:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИзраильДжо БайденСШАПетр ПорошенкоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала