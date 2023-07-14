https://ria.ru/20230714/ukaz-1884181226.html

Люди, занятые в оборудовании рубежей в новых субъектах, получат соцгарантии

Люди, занятые в оборудовании рубежей в новых субъектах, получат соцгарантии - РИА Новости, 14.07.2023

Люди, занятые в оборудовании рубежей в новых субъектах, получат соцгарантии

Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях лицам, выполняющим работы, связанные с фортификационным оборудованием рубежей, в новых... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:30

2023-07-14T13:30

2023-07-14T17:11

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях лицам, выполняющим работы, связанные с фортификационным оборудованием рубежей, в новых субъектах РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях повышения уровня социальной защищенности лиц, выполняющих работы на территориях отдельных субъектов РФ, и членов их семей постановляю: 1. Предоставить лицам, замещающим государственные должности, муниципальные должности, государственным гражданским служащим, муниципальных служащим, работникам, замещающим в органах публичной власти должности, не отнесенные к должностям государственной или муниципальной службы, работникам организаций и учреждений, подведомственных органам публичной власти, работникам иных организаций и лицам, исполняющим должностные (служебные, трудовые) обязанности, выполняющим работы (оказывающим услуги), связанные с фортификационным оборудованием рубежей и позиций, на территориях субъектов РФ, предусмотренных пунктом 3 указа президента РФ от 19 октября 2022 года №757 "О мерах, осуществляемых в субъектах РФ в связи с указом президента РФ от 19 октября 2022 года №756", а также членам их семей следующие дополнительные социальные гарантии", - говорится в указе.Так, согласно документу, в случае смерти из-за ранения, полученного при обстрелах, взрывах и иных похожих обстоятельствах, при выполнении должностных обязанностей или смерти в течение года с момента получения увечья будет единовременно в равных долях выплачено пять миллионов рублей родственникам, среди которых супруг (супруга), родителям погибшего, несовершеннолетним детям и детям-инвалидам."В случае получения такими лицами, служащими, работниками увечья (ранения, травмы, контузии) в результате обстрелов, взрывов и (или) разрушений криминогенного характера при исполнении указанных должностных (служебных, трудовых) обязанностей, выполнении указанных работ (оказании услуг) им осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей", - говорится в указе.Данный документ вступает в силу со дня его подписания, 14 июля, и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20230613/sotsgarantii-1877884494.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, владимир путин