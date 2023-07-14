https://ria.ru/20230714/ubiystvo-1884290174.html
Денисенко предъявили обвинение в умышленном убийстве офицера Ржицкого
Денисенко предъявили обвинение в умышленном убийстве офицера Ржицкого - РИА Новости, 14.07.2023
Денисенко предъявили обвинение в умышленном убийстве офицера Ржицкого
Следственный комитет предъявил обвинение Сергею Денисенко в убийстве замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:24
2023-07-14T19:24
2023-07-14T20:51
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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турция
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следственный комитет предъявил обвинение Сергею Денисенко в убийстве замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщается в телеграм-канале ведомства."Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, а также незаконном обороте оружия", — говорится в публикации.О смерти офицера стало известно в понедельник, его застрелили в спину во время пробежки. До перехода на работу в мэрию Ржицкий командовал подлодкой "Краснодар".Во вторник в Туапсе по подозрению в его убийстве задержали Сергея Денисенко, 1959 года рождения, у него нашли пистолет с глушителем. По данным МВД, мужчину поймали на съемной квартире. На допросе он признался, что его завербовали на Украине, однако позже заявил, что не связан со спецслужбами киевского режима. Как сообщал подозреваемый, за убийство ему ничего не обещали, а об увольнении Ржицкого из армии еще до начала спецоперации он не знал.После совершения преступления Денисенко планировал улететь в Цюрих к жене и детям. Суд арестовал мужчину до 10 сентября.Станислав Ржицкий фигурировал в базе украинского сайта "Миротворец". Этот ресурс известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, деятелей Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отрицал, что Киев имеет отношение к убийству российского офицера.
https://ria.ru/20230713/rzhitskiy-1884059041.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), швейцария, турция
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Швейцария, Турция
Денисенко предъявили обвинение в умышленном убийстве офицера Ржицкого
Сергею Денисенко предъявили обвинение в убийстве российского офицера Ржицкого