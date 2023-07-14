СМИ: Турция не намерена дистанцироваться от России
Sabah: Турция не будет дистанцироваться от России, несмотря на активизацию отношений с США
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Турция не намерена дистанцироваться от России, несмотря на активизацию отношений с США и ЕС, пишет в пятницу газета Sabah.
В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки на этот счет.
"Движение в сторону активизации отношений с США и ЕС не следует рассматривать как стремление дистанцироваться от России. Новая эра в отношениях с Западом не должна быть сформулирована как против России. Турция не намерена отказываться от своей позиции активного посредника между Украиной и Россией. Следует ожидать, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным (Анкара рассчитывает на август - ред.) президент Эрдоган предпримет шаги по укреплению российско-турецких отношений. Дипломатия - это мир, в котором взаимодействуют многочисленные акторы. Она осуществляется в рамках текущих условий, событий, интересов и возможностей", - пишет издание.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.