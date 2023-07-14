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В Кремле прокомментировали слова Шольца о турпоходе без Путина - РИА Новости, 14.07.2023
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12:52 14.07.2023 (обновлено: 13:33 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/turpokhod-1884169609.html
В Кремле прокомментировали слова Шольца о турпоходе без Путина
В Кремле прокомментировали слова Шольца о турпоходе без Путина - РИА Новости, 14.07.2023
В Кремле прокомментировали слова Шольца о турпоходе без Путина
Президент Владимир Путин ходит в турпоходы и проводит свои дни отдыха в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:52
2023-07-14T13:33
россия
германия
владимир путин
дмитрий песков
олаф шольц
политика
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин ходит в турпоходы и проводит свои дни отдыха в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца. Накануне немецкий политик сказал, что не пошел бы с российским лидером в туристический поход в Альпах. По словам Шольца, он взял бы с собой президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Испании Педро Санчеса. &quot;Я не знаю, что было бы. Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит свои дни отдыха — это однозначно не в Альпах, это у нас в стране&quot;, — сообщил представитель Кремля.Так Песков ответил на вопрос журналистов, что было бы, если бы Путин пошел в поход с Шольцем.
https://ria.ru/20220802/putin-1806660228.html
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россия, германия, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц, политика
Россия, Германия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, Политика
В Кремле прокомментировали слова Шольца о турпоходе без Путина

Песков заявил, что Путин не ходит в туристические походы в Альпах, а отдыхает в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин ходит в турпоходы и проводит свои дни отдыха в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца.
Накануне немецкий политик сказал, что не пошел бы с российским лидером в туристический поход в Альпах. По словам Шольца, он взял бы с собой президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Испании Педро Санчеса.
«

"Я не знаю, что было бы. Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит свои дни отдыха — это однозначно не в Альпах, это у нас в стране", — сообщил представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос журналистов, что было бы, если бы Путин пошел в поход с Шольцем.
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РоссияГерманияВладимир ПутинДмитрий ПесковОлаф ШольцПолитика
 
 
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