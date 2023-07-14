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В Кремле прокомментировали слова Шольца о турпоходе без Путина
В Кремле прокомментировали слова Шольца о турпоходе без Путина - РИА Новости, 14.07.2023
В Кремле прокомментировали слова Шольца о турпоходе без Путина
Президент Владимир Путин ходит в турпоходы и проводит свои дни отдыха в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:52
2023-07-14T12:52
2023-07-14T13:33
россия
германия
владимир путин
дмитрий песков
олаф шольц
политика
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин ходит в турпоходы и проводит свои дни отдыха в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца. Накануне немецкий политик сказал, что не пошел бы с российским лидером в туристический поход в Альпах. По словам Шольца, он взял бы с собой президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Испании Педро Санчеса. "Я не знаю, что было бы. Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит свои дни отдыха — это однозначно не в Альпах, это у нас в стране", — сообщил представитель Кремля.Так Песков ответил на вопрос журналистов, что было бы, если бы Путин пошел в поход с Шольцем.
https://ria.ru/20220802/putin-1806660228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц, политика
Россия, Германия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, Политика
В Кремле прокомментировали слова Шольца о турпоходе без Путина
Песков заявил, что Путин не ходит в туристические походы в Альпах, а отдыхает в России