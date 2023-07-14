https://ria.ru/20230714/turpokhod-1884169609.html

В Кремле прокомментировали слова Шольца о турпоходе без Путина

В Кремле прокомментировали слова Шольца о турпоходе без Путина - РИА Новости, 14.07.2023

В Кремле прокомментировали слова Шольца о турпоходе без Путина

Президент Владимир Путин ходит в турпоходы и проводит свои дни отдыха в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:52

2023-07-14T12:52

2023-07-14T13:33

россия

германия

владимир путин

дмитрий песков

олаф шольц

политика

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин ходит в турпоходы и проводит свои дни отдыха в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца. Накануне немецкий политик сказал, что не пошел бы с российским лидером в туристический поход в Альпах. По словам Шольца, он взял бы с собой президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Испании Педро Санчеса. "Я не знаю, что было бы. Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит свои дни отдыха — это однозначно не в Альпах, это у нас в стране", — сообщил представитель Кремля.Так Песков ответил на вопрос журналистов, что было бы, если бы Путин пошел в поход с Шольцем.

https://ria.ru/20220802/putin-1806660228.html

россия

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, германия, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц, политика