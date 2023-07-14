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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.07.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу вечером в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:57
2023-07-14T18:57
2023-07-14T18:57
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу вечером в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 18.35 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
В Киеве объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в Киеве