https://ria.ru/20230714/trevoga-1884282385.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.07.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу вечером в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T18:57

2023-07-14T18:57

2023-07-14T18:57

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу вечером в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 18.35 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

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в мире, киев, украина