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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:57 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/trevoga-1884282385.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.07.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу вечером в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:57
2023-07-14T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу вечером в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 18.35 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
В Киеве объявили воздушную тревогу

Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в Киеве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу вечером в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 18.35 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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