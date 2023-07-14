Трамп раскритиковал Байдена, что тот толкает страну к третьей мировой войне
Трамп обрушился на Байдена, что тот толкает страну к третьей мировой войне
© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу обрушился с беспощадной критикой на решение своего преемника Джо Байдена задействовать резервные американские силы для поддержки восточного фланга НАТО, отметив, что политик, который не в состоянии без труда подняться на борт своего самолета, не должен подталкивать свою страну к третьей мировой войне.
«
"Джо Байден не может даже подняться по ступенькам на борт Air Force One (название президентского борта в США – ред.), не споткнувшись. Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация – это подталкивать нас к третьей мировой войне", - написал Трамп в своей социальной сети TRUTH Social.
Его высказывания являются отсылкой к широко тиражируемым и ставшим предметом широких дискуссий случаям, когда Байден, поднимаясь по трапу президентского борта, то и дело оступался и падал, давая своим критикам пищу для спекуляций о состоянии физического здоровья лидера США.
По мнению Трампа, ранее заявившего о своих амбициях вновь побороться за кресло главы государства, "безрассудная эскалация" конфликта на Украине толкает вооруженные силы США к грани катастрофы. Трамп обратил внимание, что решение перебросить войска в Европу оставляет сами американские границы незащищенными.
«
"Когда меня переизберут, это займет 24 часа. Этот конфликт должен закончиться. Ни одна мать и ни один отец не хочет отправлять своего ребенка умирать в Восточную Европу. У нас должен быть мир", - твердо заявил политик.
Накануне Пентагон объявил, что Байден своим указом санкционировал использование части американских сил в Европе для поддержки операции "Атлантическая решимость" и усиления восточного фланга НАТО.