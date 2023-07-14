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Трамп раскритиковал Байдена, что тот толкает страну к третьей мировой войне - РИА Новости, 14.07.2023
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19:04 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/tramp-1884284936.html
Трамп раскритиковал Байдена, что тот толкает страну к третьей мировой войне
Трамп раскритиковал Байдена, что тот толкает страну к третьей мировой войне - РИА Новости, 14.07.2023
Трамп раскритиковал Байдена, что тот толкает страну к третьей мировой войне
Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу обрушился с беспощадной критикой на решение своего преемника Джо Байдена задействовать резервные американские силы... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:04
2023-07-14T19:04
в мире
сша
джо байден
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министерство обороны сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу обрушился с беспощадной критикой на решение своего преемника Джо Байдена задействовать резервные американские силы для поддержки восточного фланга НАТО, отметив, что политик, который не в состоянии без труда подняться на борт своего самолета, не должен подталкивать свою страну к третьей мировой войне. "Джо Байден не может даже подняться по ступенькам на борт Air Force One (название президентского борта в США – ред.), не споткнувшись. Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация – это подталкивать нас к третьей мировой войне", - написал Трамп в своей социальной сети TRUTH Social. Его высказывания являются отсылкой к широко тиражируемым и ставшим предметом широких дискуссий случаям, когда Байден, поднимаясь по трапу президентского борта, то и дело оступался и падал, давая своим критикам пищу для спекуляций о состоянии физического здоровья лидера США. По мнению Трампа, ранее заявившего о своих амбициях вновь побороться за кресло главы государства, "безрассудная эскалация" конфликта на Украине толкает вооруженные силы США к грани катастрофы. Трамп обратил внимание, что решение перебросить войска в Европу оставляет сами американские границы незащищенными. "Когда меня переизберут, это займет 24 часа. Этот конфликт должен закончиться. Ни одна мать и ни один отец не хочет отправлять своего ребенка умирать в Восточную Европу. У нас должен быть мир", - твердо заявил политик. Накануне Пентагон объявил, что Байден своим указом санкционировал использование части американских сил в Европе для поддержки операции "Атлантическая решимость" и усиления восточного фланга НАТО.
https://ria.ru/20230714/bayden-1884254151.html
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в мире, сша, джо байден, нато, министерство обороны сша, дональд трамп, украина, европа, цены на нефть
В мире, США, Джо Байден, НАТО, Министерство обороны США, Дональд Трамп, Украина, Европа, Цены на нефть
Трамп раскритиковал Байдена, что тот толкает страну к третьей мировой войне

Трамп обрушился на Байдена, что тот толкает страну к третьей мировой войне

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения
Бывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу обрушился с беспощадной критикой на решение своего преемника Джо Байдена задействовать резервные американские силы для поддержки восточного фланга НАТО, отметив, что политик, который не в состоянии без труда подняться на борт своего самолета, не должен подталкивать свою страну к третьей мировой войне.
«
"Джо Байден не может даже подняться по ступенькам на борт Air Force One (название президентского борта в США – ред.), не споткнувшись. Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация – это подталкивать нас к третьей мировой войне", - написал Трамп в своей социальной сети TRUTH Social.
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
“Третья мировая наступает”: американцев шокировало новое решение Байдена
Вчера, 16:54
Его высказывания являются отсылкой к широко тиражируемым и ставшим предметом широких дискуссий случаям, когда Байден, поднимаясь по трапу президентского борта, то и дело оступался и падал, давая своим критикам пищу для спекуляций о состоянии физического здоровья лидера США.
По мнению Трампа, ранее заявившего о своих амбициях вновь побороться за кресло главы государства, "безрассудная эскалация" конфликта на Украине толкает вооруженные силы США к грани катастрофы. Трамп обратил внимание, что решение перебросить войска в Европу оставляет сами американские границы незащищенными.
«
"Когда меня переизберут, это займет 24 часа. Этот конфликт должен закончиться. Ни одна мать и ни один отец не хочет отправлять своего ребенка умирать в Восточную Европу. У нас должен быть мир", - твердо заявил политик.
Накануне Пентагон объявил, что Байден своим указом санкционировал использование части американских сил в Европе для поддержки операции "Атлантическая решимость" и усиления восточного фланга НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
"До самой смерти". Слова Байдена в адрес Зеленского шокировали американцев
13 июля, 21:00
 
В миреСШАДжо БайденНАТОМинистерство обороны СШАДональд ТрампУкраинаЕвропаЦены на нефть
 
 
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