https://ria.ru/20230714/tramp-1884284936.html

Трамп раскритиковал Байдена, что тот толкает страну к третьей мировой войне

Трамп раскритиковал Байдена, что тот толкает страну к третьей мировой войне - РИА Новости, 14.07.2023

Трамп раскритиковал Байдена, что тот толкает страну к третьей мировой войне

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу обрушился с беспощадной критикой на решение своего преемника Джо Байдена задействовать резервные американские силы... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T19:04

2023-07-14T19:04

2023-07-14T19:04

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу обрушился с беспощадной критикой на решение своего преемника Джо Байдена задействовать резервные американские силы для поддержки восточного фланга НАТО, отметив, что политик, который не в состоянии без труда подняться на борт своего самолета, не должен подталкивать свою страну к третьей мировой войне. "Джо Байден не может даже подняться по ступенькам на борт Air Force One (название президентского борта в США – ред.), не споткнувшись. Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация – это подталкивать нас к третьей мировой войне", - написал Трамп в своей социальной сети TRUTH Social. Его высказывания являются отсылкой к широко тиражируемым и ставшим предметом широких дискуссий случаям, когда Байден, поднимаясь по трапу президентского борта, то и дело оступался и падал, давая своим критикам пищу для спекуляций о состоянии физического здоровья лидера США. По мнению Трампа, ранее заявившего о своих амбициях вновь побороться за кресло главы государства, "безрассудная эскалация" конфликта на Украине толкает вооруженные силы США к грани катастрофы. Трамп обратил внимание, что решение перебросить войска в Европу оставляет сами американские границы незащищенными. "Когда меня переизберут, это займет 24 часа. Этот конфликт должен закончиться. Ни одна мать и ни один отец не хочет отправлять своего ребенка умирать в Восточную Европу. У нас должен быть мир", - твердо заявил политик. Накануне Пентагон объявил, что Байден своим указом санкционировал использование части американских сил в Европе для поддержки операции "Атлантическая решимость" и усиления восточного фланга НАТО.

https://ria.ru/20230714/bayden-1884254151.html

https://ria.ru/20230713/bayden-1884079555.html

сша

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