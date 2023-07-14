https://ria.ru/20230714/torgovlya-1884205069.html
СМИ: братья Тейт подали в суд на женщину, обвинившую их в торговле людьми
СМИ: братья Тейт подали в суд на женщину, обвинившую их в торговле людьми - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: братья Тейт подали в суд на женщину, обвинившую их в торговле людьми
Задержанные в Румынии бывшие британские кикбоксеры Эндрю и Тристан Тейт подали в суд на жительницу Флориды, которая обвинила их в торговле людьми, а также на ее РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:21
2023-07-14T14:21
2023-07-14T15:07
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Задержанные в Румынии бывшие британские кикбоксеры Эндрю и Тристан Тейт подали в суд на жительницу Флориды, которая обвинила их в торговле людьми, а также на ее семью и еще двух людей, сообщает британский телеканал Sky News. "Братья требуют не менее 5 миллионов долларов в своем иске, который был подан во вторник против женщины, ее родителей, еще одной женщины, которая жила в поместье Тейтов, и друга женщины", - сообщает телеканал. Как сообщается, в общей сложности иск подан против пяти человек. Эндрю и Тристан Тейт считают, что перечисленные в документе люди вступили сговор, чтобы "ложно обвинить их в торговле людьми и изнасиловании". Они отмечают, что обвинения и последующее за ним задержание в Румынии стоило им не только свободы, но и миллионов долларов упущенного дохода от социальных сетей и бизнес-проектов. Адвокаты Тейтов утверждают, что братья стали жертвами аферистки. "Женщина является серийной лгуньей, манипулятором и махинатором, она эксплуатирует уязвимых, часто богатых мужчин с благими намерениями для получения сексуальной, финансовой и эмоциональной выгоды", - цитирует телеканал адвокатов. Братья предполагают, что она вступила в сговор с еще одной девушкой из Великобритании, чтобы выманить у них деньги, а когда этот план не удался, они обратились в посольство США в Румынии с заявлением о торговле людьми. Полиция Румынии 29 декабря задержала братьев Тейт, им были предъявлены обвинения в торговле людьми и насилии. Суд Бухареста 30 декабря принял решение об их помещении под арест на 30 суток. Власти Румынии конфисковали имущество братьев на сумму около 3,6 миллиона евро. Срок их ареста неоднократно продлевался, в конце марта они были переведены под домашний арест. Весной прошлого года посольство США обратилось в полицию из-за пропажи американской гражданки. Ее вместе с другой девушкой обнаружили в доме братьев Тейт. Тогда мужчины были допрошены, но их оставили на свободе, однако следствие продолжилось. Полиция установила, что в начале 2021 года четверо подозреваемых (двое граждан Великобритании и двое граждан Румынии) создали организованную преступную группу. На сегодняшний день известно о шести пострадавших девушках, которые подвергались насилию. Девушек вынуждали участвовать в производстве порнографических материалов, которые затем продавались на онлайн-платформах. Некоторых пострадавших принуждали вступить в сексуальные отношения. Всего было задержано четыре человека, в том числе и бывшая сотрудница румынской полиции, которая помогала Тейтам.
https://ria.ru/20230611/bangladesh-1877495704.html
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в мире, румыния, великобритания, сша
В мире, Румыния, Великобритания, США
СМИ: братья Тейт подали в суд на женщину, обвинившую их в торговле людьми
Sky News: задержанные братья Тейт подали в суд на женщину, обвинившую их в торговле людьми
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Задержанные в Румынии бывшие британские кикбоксеры Эндрю и Тристан Тейт подали в суд на жительницу Флориды, которая обвинила их в торговле людьми, а также на ее семью и еще двух людей, сообщает
британский телеканал Sky News.
«
"Братья требуют не менее 5 миллионов долларов в своем иске, который был подан во вторник против женщины, ее родителей, еще одной женщины, которая жила в поместье Тейтов, и друга женщины", - сообщает телеканал.
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Как сообщается, в общей сложности иск подан против пяти человек. Эндрю и Тристан Тейт считают, что перечисленные в документе люди вступили сговор, чтобы "ложно обвинить их в торговле людьми и изнасиловании". Они отмечают, что обвинения и последующее за ним задержание в Румынии стоило им не только свободы, но и миллионов долларов упущенного дохода от социальных сетей и бизнес-проектов.
Адвокаты Тейтов утверждают, что братья стали жертвами аферистки. "Женщина является серийной лгуньей, манипулятором и махинатором, она эксплуатирует уязвимых, часто богатых мужчин с благими намерениями для получения сексуальной, финансовой и эмоциональной выгоды", - цитирует телеканал адвокатов.
Братья предполагают, что она вступила в сговор с еще одной девушкой из Великобритании
, чтобы выманить у них деньги, а когда этот план не удался, они обратились в посольство США
в Румынии с заявлением о торговле людьми.
Полиция Румынии 29 декабря задержала братьев Тейт, им были предъявлены обвинения в торговле людьми и насилии. Суд Бухареста
30 декабря принял решение об их помещении под арест на 30 суток. Власти Румынии конфисковали имущество братьев на сумму около 3,6 миллиона евро. Срок их ареста неоднократно продлевался, в конце марта они были переведены под домашний арест.
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Весной прошлого года посольство США обратилось в полицию из-за пропажи американской гражданки. Ее вместе с другой девушкой обнаружили в доме братьев Тейт. Тогда мужчины были допрошены, но их оставили на свободе, однако следствие продолжилось.
Полиция установила, что в начале 2021 года четверо подозреваемых (двое граждан Великобритании и двое граждан Румынии) создали организованную преступную группу. На сегодняшний день известно о шести пострадавших девушках, которые подвергались насилию. Девушек вынуждали участвовать в производстве порнографических материалов, которые затем продавались на онлайн-платформах. Некоторых пострадавших принуждали вступить в сексуальные отношения. Всего было задержано четыре человека, в том числе и бывшая сотрудница румынской полиции, которая помогала Тейтам.
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