https://ria.ru/20230714/terrorizm-1884160638.html

Захарова заявила, что страны НАТО спонсируют ядерный терроризм

Захарова заявила, что страны НАТО спонсируют ядерный терроризм - РИА Новости, 14.07.2023

Захарова заявила, что страны НАТО спонсируют ядерный терроризм

Люди в странах НАТО должны понимать, что их власти спонсируют ядерный терроризм в исполнении Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:24

2023-07-14T12:24

2023-07-14T12:24

курчатов

мария захарова

курская аэс

нато

политика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Люди в странах НАТО должны понимать, что их власти спонсируют ядерный терроризм в исполнении Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об украинском дроне, упавшем в городе Курчатов вблизи Курской АЭС. В пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. По его словам, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены. "Народы натовских стран должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм в исполнении киевского режима", - написала она в своем телеграм-канале. "Те страны, которые их поставляют киевскому режиму, планируют отселяться на Марс, если произойдет ядерная катастрофа? Не успеют. Да и звездолетов, например, у некосмической державы Британии своих нет. Не говоря уже об абсолютном большинстве стран НАТО", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20230714/aes-1884132174.html

курчатов

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курчатов, мария захарова, курская аэс, нато, политика