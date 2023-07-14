Захарова заявила, что страны НАТО спонсируют ядерный терроризм
Захарова после падения дрона у Курской АЭС заявила, что НАТО спонсирует ядерный терроризм
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Люди в странах НАТО должны понимать, что их власти спонсируют ядерный терроризм в исполнении Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об украинском дроне, упавшем в городе Курчатов вблизи Курской АЭС.
В пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. По его словам, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены.
"Народы натовских стран должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм в исполнении киевского режима", - написала она в своем телеграм-канале.
"Те страны, которые их поставляют киевскому режиму, планируют отселяться на Марс, если произойдет ядерная катастрофа? Не успеют. Да и звездолетов, например, у некосмической державы Британии своих нет. Не говоря уже об абсолютном большинстве стран НАТО", - отметила Захарова.