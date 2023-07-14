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Захарова заявила, что страны НАТО спонсируют ядерный терроризм - РИА Новости, 14.07.2023
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12:24 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/terrorizm-1884160638.html
Захарова заявила, что страны НАТО спонсируют ядерный терроризм
Захарова заявила, что страны НАТО спонсируют ядерный терроризм - РИА Новости, 14.07.2023
Захарова заявила, что страны НАТО спонсируют ядерный терроризм
Люди в странах НАТО должны понимать, что их власти спонсируют ядерный терроризм в исполнении Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:24
2023-07-14T12:24
курчатов
мария захарова
курская аэс
нато
политика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Люди в странах НАТО должны понимать, что их власти спонсируют ядерный терроризм в исполнении Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об украинском дроне, упавшем в городе Курчатов вблизи Курской АЭС. В пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. По его словам, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены. "Народы натовских стран должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм в исполнении киевского режима", - написала она в своем телеграм-канале. "Те страны, которые их поставляют киевскому режиму, планируют отселяться на Марс, если произойдет ядерная катастрофа? Не успеют. Да и звездолетов, например, у некосмической державы Британии своих нет. Не говоря уже об абсолютном большинстве стран НАТО", - отметила Захарова.
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курчатов, мария захарова, курская аэс, нато, политика
Курчатов, Мария Захарова, Курская АЭС, НАТО, Политика
Захарова заявила, что страны НАТО спонсируют ядерный терроризм

Захарова после падения дрона у Курской АЭС заявила, что НАТО спонсирует ядерный терроризм

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Люди в странах НАТО должны понимать, что их власти спонсируют ядерный терроризм в исполнении Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об украинском дроне, упавшем в городе Курчатов вблизи Курской АЭС.
В пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. По его словам, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены.
"Народы натовских стран должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм в исполнении киевского режима", - написала она в своем телеграм-канале.
"Те страны, которые их поставляют киевскому режиму, планируют отселяться на Марс, если произойдет ядерная катастрофа? Не успеют. Да и звездолетов, например, у некосмической державы Британии своих нет. Не говоря уже об абсолютном большинстве стран НАТО", - отметила Захарова.
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Беспилотник упал в нескольких километрах от Курской АЭС
Вчера, 10:34
 
КурчатовМария ЗахароваКурская АЭСНАТОПолитика
 
 
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