https://ria.ru/20230714/syurpriz-1884216906.html

СМИ: Путин преподнес Зеленскому сюрприз на фронте

СМИ: Путин преподнес Зеленскому сюрприз на фронте - РИА Новости, 14.07.2023

СМИ: Путин преподнес Зеленскому сюрприз на фронте

Продуманная оборона российской армии стала неожиданностью для ВСУ, заявил в интервью британской газете Express аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:52

2023-07-14T14:52

2023-07-14T17:28

политика

вооруженные силы украины

нато

россия

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Продуманная оборона российской армии стала неожиданностью для ВСУ, заявил в интервью британской газете Express аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри."У них было несколько сюрпризов в рукаве. Даже с точки зрения того, как они используют свои боевые вертолеты в защите. Это было полной неожиданностью", — поделился мнением специалист.Как отметил эксперт, моральный дух российских военных находится на высоком уровне и они сражаются с умом. Успехи в отражении агрессии на новые регионы были достигнуты также благодаря системе железобетонных укреплений, проволочных заграждений, противотанковых рвов и плотных минных полей, на которых подрывается техника ВСУ, рассказал Бьюри.Западные аналитики глубоко ошибались, полагая, что наступление украинских войск будет легкой прогулкой, резюмировал он.

https://ria.ru/20230713/zelenskiy-1883993820.html

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политика, вооруженные силы украины, нато, россия