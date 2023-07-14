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СМИ: Путин преподнес Зеленскому сюрприз на фронте - РИА Новости, 14.07.2023
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14:52 14.07.2023 (обновлено: 17:28 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/syurpriz-1884216906.html
СМИ: Путин преподнес Зеленскому сюрприз на фронте
СМИ: Путин преподнес Зеленскому сюрприз на фронте - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: Путин преподнес Зеленскому сюрприз на фронте
Продуманная оборона российской армии стала неожиданностью для ВСУ, заявил в интервью британской газете Express аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:52
2023-07-14T17:28
политика
вооруженные силы украины
нато
россия
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Продуманная оборона российской армии стала неожиданностью для ВСУ, заявил в интервью британской газете Express аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри.&quot;У них было несколько сюрпризов в рукаве. Даже с точки зрения того, как они используют свои боевые вертолеты в защите. Это было полной неожиданностью&quot;, — поделился мнением специалист.Как отметил эксперт, моральный дух российских военных находится на высоком уровне и они сражаются с умом. Успехи в отражении агрессии на новые регионы были достигнуты также благодаря системе железобетонных укреплений, проволочных заграждений, противотанковых рвов и плотных минных полей, на которых подрывается техника ВСУ, рассказал Бьюри.Западные аналитики глубоко ошибались, полагая, что наступление украинских войск будет легкой прогулкой, резюмировал он.
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политика, вооруженные силы украины, нато, россия
Политика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
СМИ: Путин преподнес Зеленскому сюрприз на фронте

Express: военные хитрости российской армии стали сюрпризом для ВСУ на фронте

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Продуманная оборона российской армии стала неожиданностью для ВСУ, заявил в интервью британской газете Express аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри.
«

"У них было несколько сюрпризов в рукаве. Даже с точки зрения того, как они используют свои боевые вертолеты в защите. Это было полной неожиданностью", — поделился мнением специалист.

Как отметил эксперт, моральный дух российских военных находится на высоком уровне и они сражаются с умом. Успехи в отражении агрессии на новые регионы были достигнуты также благодаря системе железобетонных укреплений, проволочных заграждений, противотанковых рвов и плотных минных полей, на которых подрывается техника ВСУ, рассказал Бьюри.
Западные аналитики глубоко ошибались, полагая, что наступление украинских войск будет легкой прогулкой, резюмировал он.
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