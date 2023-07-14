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В Великом Новгороде заложили камень в основание строительства Дома юстиции

В Великом Новгороде заложили камень в основание строительства Дома юстиции - РИА Новости, 14.07.2023

В Великом Новгороде заложили камень в основание строительства Дома юстиции

В Великом Новгороде заложили камень в основание строительства будущего Дома юстиции, в церемонии принял участие министр юстиции РФ Константин Чуйченко, передаёт РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:28

2023-07-14T14:28

2023-07-14T14:28

новгородская область

константин чуйченко

андрей никитин (политик)

великий новгород

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. В Великом Новгороде заложили камень в основание строительства будущего Дома юстиции, в церемонии принял участие министр юстиции РФ Константин Чуйченко, передаёт корреспондент РИА Новости. Место для строительства располагается рядом с площадью Державина, где сегодня открыли памятник поэту и государственному деятелю. Трёхэтажное здание Дома юстиции будет построено в стиле неоклассицизма. Общая площадь строения составит более трёх тысяч квадратных метров. "Здесь будет региональное управление министерства юстиции по Новгородской области, лаборатория судебной экспертизы, государственное юридическое бюро, которое будет оказывать бесплатную юридическую помощь.. А также музей юстиции, отдельная экспозиция будет посвящена творчеству и государственной профессиональной деятельности Гавриила Романовича Державина", - рассказал Чуйченко. Чуйченко вместе с губернатором региона Андреем Никитиным заложили в камень капсулу с посланием потомкам."Для нас большая честь, что Новгородская область выбрана центром праздника. Спасибо министру и коллегам за поддержку, развитие юридических знаний, юридического компонента нашей работы. Уверен, что Дом юстиции объединит под своей крышей несколько ведомств, что безусловно повысит скорость и качество оказания юридических услуг для жителей нашего региона", – отметил Никитин.

https://ria.ru/20230713/kosmos-1883957470.html

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Артем Смирнов

новгородская область, константин чуйченко, андрей никитин (политик), великий новгород