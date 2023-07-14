https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884297408.html
Спецоперация, 14 июля: падение беспилотника у Курской АЭС
Спецоперация, 14 июля: падение беспилотника у Курской АЭС - РИА Новости, 14.07.2023
Спецоперация, 14 июля: падение беспилотника у Курской АЭС
Губернатор Курской области Роман Старовойт в пятницу сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. Обошлось без... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T20:51
2023-07-14T20:51
2023-07-14T21:01
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
дмитрий песков
роман старовойт
алексей лихачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855434479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cac37cb94a75dfd301d820cb0698a94.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт в пятницу сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. Обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Украина не оставляет попыток ударов, но российская система ПВО работает эффективно, принимаются соответствующие меры. Ход операции и признание офиса ЗеленскогоМинобороны РФ сообщило, что российские военные за прошедшие сутки на донецком направлении отразили 16 атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла до 280 военнослужащих, 10 единиц техники. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщило Минобороны РФ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские войска в ходе своего контрнаступления продвигаются медленнее, чем ожидалось, передает агентство Франс Пресс. Зерновая сделкаПесков заявил, что новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет. ООН ожидает официального решения по черноморской инициативе, на данный момент ситуация с ней не изменилась, сообщил РИА Новости источник в организации. Два судна с зерном планируется отправить с Украины в Турцию за оставшиеся до окончания зерновой сделки дни, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.
https://ria.ru/20230714/ataka-1884166476.html
https://ria.ru/20230714/sdelka-1884255097.html
https://ria.ru/20230714/sdelka-1884168323.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855434479_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_d91606284951d2cfcdccacc0ec7a74dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, дмитрий песков, роман старовойт, алексей лихачев
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Дмитрий Песков, Роман Старовойт, Алексей Лихачев
Спецоперация, 14 июля: падение беспилотника у Курской АЭС
Старовойт сообщил о падении беспилотника неподалеку от Курской АЭС, никто не пострадал
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт в пятницу сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. Обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, Украина не оставляет попыток ударов, но российская система ПВО работает эффективно, принимаются соответствующие меры.
В Кремле прокомментировали попытку атаки дронами Курской АЭС
Ход операции и признание офиса Зеленского
Минобороны РФ сообщило, что российские военные за прошедшие сутки на донецком направлении отразили 16 атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла до 280 военнослужащих, 10 единиц техники. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщило Минобороны РФ.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак
заявил, что украинские войска в ходе своего контрнаступления продвигаются медленнее, чем ожидалось, передает агентство Франс Пресс.
США заинтересованы в продлении зерновой сделки, заявил Блинкен
Песков заявил, что новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет.
ООН ожидает официального решения по черноморской инициативе, на данный момент ситуация с ней не изменилась, сообщил РИА Новости источник в организации.
Два судна с зерном планируется отправить с Украины в Турцию за оставшиеся до окончания зерновой сделки дни, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.
Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой