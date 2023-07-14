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Спецоперация, 14 июля: падение беспилотника у Курской АЭС - РИА Новости, 14.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 14.07.2023 (обновлено: 21:01 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884297408.html
Спецоперация, 14 июля: падение беспилотника у Курской АЭС
Спецоперация, 14 июля: падение беспилотника у Курской АЭС - РИА Новости, 14.07.2023
Спецоперация, 14 июля: падение беспилотника у Курской АЭС
Губернатор Курской области Роман Старовойт в пятницу сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. Обошлось без... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T20:51
2023-07-14T21:01
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
дмитрий песков
роман старовойт
алексей лихачев
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт в пятницу сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. Обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Украина не оставляет попыток ударов, но российская система ПВО работает эффективно, принимаются соответствующие меры. Ход операции и признание офиса ЗеленскогоМинобороны РФ сообщило, что российские военные за прошедшие сутки на донецком направлении отразили 16 атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла до 280 военнослужащих, 10 единиц техники. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщило Минобороны РФ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские войска в ходе своего контрнаступления продвигаются медленнее, чем ожидалось, передает агентство Франс Пресс. Зерновая сделкаПесков заявил, что новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет. ООН ожидает официального решения по черноморской инициативе, на данный момент ситуация с ней не изменилась, сообщил РИА Новости источник в организации. Два судна с зерном планируется отправить с Украины в Турцию за оставшиеся до окончания зерновой сделки дни, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.
https://ria.ru/20230714/ataka-1884166476.html
https://ria.ru/20230714/sdelka-1884255097.html
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космос - риа наука, дмитрий песков, роман старовойт, алексей лихачев
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Дмитрий Песков, Роман Старовойт, Алексей Лихачев
Спецоперация, 14 июля: падение беспилотника у Курской АЭС

Старовойт сообщил о падении беспилотника неподалеку от Курской АЭС, никто не пострадал

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКурская АЭС-2
Курская АЭС-2 - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Курская АЭС-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт в пятницу сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. Обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Украина не оставляет попыток ударов, но российская система ПВО работает эффективно, принимаются соответствующие меры.
Курская АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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Ход операции и признание офиса Зеленского

Минобороны РФ сообщило, что российские военные за прошедшие сутки на донецком направлении отразили 16 атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла до 280 военнослужащих, 10 единиц техники. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщило Минобороны РФ.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские войска в ходе своего контрнаступления продвигаются медленнее, чем ожидалось, передает агентство Франс Пресс.
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
США заинтересованы в продлении зерновой сделки, заявил Блинкен
Вчера, 16:59

Зерновая сделка

Песков заявил, что новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет.
ООН ожидает официального решения по черноморской инициативе, на данный момент ситуация с ней не изменилась, сообщил РИА Новости источник в организации.
Два судна с зерном планируется отправить с Украины в Турцию за оставшиеся до окончания зерновой сделки дни, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой
Вчера, 12:48
 
Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаДмитрий ПесковРоман СтаровойтАлексей Лихачев
 
 
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