https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884297408.html

Спецоперация, 14 июля: падение беспилотника у Курской АЭС

Спецоперация, 14 июля: падение беспилотника у Курской АЭС - РИА Новости, 14.07.2023

Спецоперация, 14 июля: падение беспилотника у Курской АЭС

Губернатор Курской области Роман Старовойт в пятницу сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. Обошлось без... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T20:51

2023-07-14T20:51

2023-07-14T21:01

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

дмитрий песков

роман старовойт

алексей лихачев

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт в пятницу сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. Обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Украина не оставляет попыток ударов, но российская система ПВО работает эффективно, принимаются соответствующие меры. Ход операции и признание офиса ЗеленскогоМинобороны РФ сообщило, что российские военные за прошедшие сутки на донецком направлении отразили 16 атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла до 280 военнослужащих, 10 единиц техники. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщило Минобороны РФ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские войска в ходе своего контрнаступления продвигаются медленнее, чем ожидалось, передает агентство Франс Пресс. Зерновая сделкаПесков заявил, что новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет. ООН ожидает официального решения по черноморской инициативе, на данный момент ситуация с ней не изменилась, сообщил РИА Новости источник в организации. Два судна с зерном планируется отправить с Украины в Турцию за оставшиеся до окончания зерновой сделки дни, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.

https://ria.ru/20230714/ataka-1884166476.html

https://ria.ru/20230714/sdelka-1884255097.html

https://ria.ru/20230714/sdelka-1884168323.html

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космос - риа наука, дмитрий песков, роман старовойт, алексей лихачев