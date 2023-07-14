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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.07.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.07.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:25
2023-07-14T17:25
2023-07-14T17:25
инфографика
спецоперация
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.О спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 июля 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили атаки противника на Донецком и Краснолиманском направлениях. Параллельно ликвидированы 89 артиллерийских расчетов, 112 районов скопления живой силы и техники, восемь складов боеприпасов, хранилище топлива. Поражены три пункта управления, пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили 14 беспилотников, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 455 самолетов, 242 вертолета, 5009 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1138 реактивных систем залпового огня, 10 700 танков и других бронемашин, 5453 орудия полевой артиллерии и 11 664 единицы автомобильной техники.
россия
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецоперация, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 июля 2023 года
За минувшие сутки российские войска отразили атаки противника на Донецком и Краснолиманском направлениях. Параллельно ликвидированы 89 артиллерийских расчетов, 112 районов скопления живой силы и техники, восемь складов боеприпасов, хранилище топлива. Поражены три пункта управления, пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили 14 беспилотников, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 455 самолетов, 242 вертолета, 5009 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1138 реактивных систем залпового огня, 10 700 танков и других бронемашин, 5453 орудия полевой артиллерии и 11 664 единицы автомобильной техники.