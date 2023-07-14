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ВСУ потеряли до 210 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 14.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 14.07.2023 (обновлено: 14:22 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884204807.html
ВСУ потеряли до 210 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 210 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 14.07.2023
ВСУ потеряли до 210 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Украинские военные на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки потеряли до 210 солдат, четыре броневика, американскую артсистему М777, две гаубицы и... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:20
2023-07-14T14:22
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Украинские военные на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки потеряли до 210 солдат, четыре броневика, американскую артсистему М777, две гаубицы и артустановку "Гвоздика", сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Потери противника на данных направлениях составили до 210 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы: "Мста-Б" и "Д-20", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение живой силе и технике Украинских военных в районах Приютного и Пятихатки в Запорожской области, а также Урожайного и Ровнополя в ДНР."В районах населенных пунктов Пятихатки и Дорожнянка Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены шесть складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 36-й бригады морской пехоты Украины в Запорожской области.
https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884204421.html
https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884201322.html
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украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность
ВСУ потеряли до 210 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 210 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях в ЛНР
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Украинские военные на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки потеряли до 210 солдат, четыре броневика, американскую артсистему М777, две гаубицы и артустановку "Гвоздика", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Потери противника на данных направлениях составили до 210 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы: "Мста-Б" и "Д-20", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение живой силе и технике Украинских военных в районах Приютного и Пятихатки в Запорожской области, а также Урожайного и Ровнополя в ДНР.
"В районах населенных пунктов Пятихатки и Дорожнянка Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавили в МО РФ.
Кроме того, уничтожены шесть складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 36-й бригады морской пехоты Украины в Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБезопасность
 
 
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