Более 800 якутян приняли участие в спартакиаде по адаптивным видам спорта
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации главы и правительства республики Саха (Якутия)Более 800 якутян приняли участие в спартакиаде по адаптивным видам спорта
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации главы и правительства республики Саха (Якутия)
Более 800 якутян приняли участие в спартакиаде по адаптивным видам спорта
ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Более 800 якутян приняли участие в XIV региональной спартакиаде по адаптивным видам спорта, за девять лет их число выросло почти в 8 раз, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
По информации региональных властей, в селе Амга Якутии в пятницу стартовала XIV спартакиада Якутии по адаптивным видам спорта "Дьулуур".
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации главы и правительства республики Саха (Якутия)Более 800 якутян приняли участие в спартакиаде по адаптивным видам спорта
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации главы и правительства республики Саха (Якутия)
Более 800 якутян приняли участие в спартакиаде по адаптивным видам спорта
Глава республики Айсен Николаев встретился с участниками. На встрече присутствовали именитые спортсмены - серебряный призёр паралимпийских игр 2008 года Анастасия Диодорова, бронзовый призёр паралимпийских игр 2012 года Степанида Артахинова, чемпионка мира 2018 года в составе женской сборной России Алёна Дмитриева, серебряный призёр паралимпийских игр 2012 года Владимир Балынец, чемпион сурдлимпийских игр 2017 года Василий Стрекаловский.
"В нашей республике адаптивными видами спорта занимаются 11 тысяч человек. Если в первой спартакиаде в 2004 году было 120 участников, то сегодня их более 800. Мы продолжим делать всё для развития адаптивных видов спорта в регионе и укреплять необходимую инфраструктуру", - приводятся слова Николаева.
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации главы и правительства республики Саха (Якутия)Более 800 якутян приняли участие в спартакиаде по адаптивным видам спорта
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации главы и правительства республики Саха (Якутия)
Более 800 якутян приняли участие в спартакиаде по адаптивным видам спорта
Он рассказал, что в Якутске к 2027 году планируется построить Центр по адаптивным видам спорта. Уже выбрано место для объекта, разработан проект, проводится работа с министерством спорта РФ. Также назрел вопрос строительства в республике Центра по стрелковым видам спорта.
Отмечается, что в числе почетных гостей спартакиады в селе Амга вице-президент паралимпийского комитета России, президент всероссийской федерации по футболу лиц с церебральным параличом, чемпион паралимпийских игр Иван Потехин, а также вице-президент сурдлимпийского комитета России Иван Васильев и другие.
В рамках XIV спартакиады по адаптивным видам спорта в Амгинском улусе будут проведены соревнования для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата – по волейболу сидя, лёгкой атлетике, шашкам, настольному теннису, для спортсменов с нарушением зрения – по голболу, лёгкой атлетике, для спортсменов с нарушением слуха – по лёгкой атлетике, пулевой стрельбе, настольному теннису и шашкам.