https://ria.ru/20230714/sotsobekty-1884288753.html

Руденя: при участии Минобороны РФ в Тверской области строятся соцобъекты

Руденя: при участии Минобороны РФ в Тверской области строятся соцобъекты - РИА Новости, 14.07.2023

Руденя: при участии Минобороны РФ в Тверской области строятся соцобъекты

При участии минобороны РФ в Тверской области строятся соцобъекты – школа, детские поликлиники и спорткомплексы, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T19:15

2023-07-14T19:15

2023-07-14T19:15

тверская область

игорь руденя

тверь

тимур иванов

тверская область

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ТВЕРЬ, 14 июн – РИА Новости. При участии минобороны РФ в Тверской области строятся соцобъекты – школа, детские поликлиники и спорткомплексы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор региона Игорь Руденя и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в четверг проинспектировали ход строительства в Тверской области новых социально-значимых объектов. Они побывали на строительстве школы в микрорайоне "Южный" Твери. Учреждение рассчитано на 1224 места. Помимо учебных помещений в школе предусмотрена библиотека с читальными залами, два плавательных бассейна, актовый и спортивные залы, столовая, пищеблок. На улице создадут спортивное ядро с футбольным полем, баскетбольной зоной, площадками для построений, спортивных игр, беговыми дорожками. "Руденя поставил задачи по своевременной закупке мебели и оборудования для учебного заведения, оперативному строительству подъездной дороги к школе. Также глава региона поручил заранее подготовить все документы для лицензирования объекта, чтобы 1 сентября этого года школа смогла открыть свои двери для учеников". – отметили в пресс-службе. При участии Минобороны России в Тверской области строятся также четыре детские поликлиники каждая на 200 посещений в смену. Две поликлиники в Кимрах планируется открыть к 1 сентября. Работы на объектах в Твери и Торжке планируется завершить в ноябре этого года. Также в регионе ведется строительство спортивных объектов, в том числе крытого футбольного манежа в микрорайоне Соминка в Твери. Он возводится по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Общая площадь манежа составит 7 тысяч квадратных метров. Это будет первое в Тверской области поле с искусственной травой, соответствующее международным стандартам. Для развития в регионе гребного спорта создаётся многофункциональный спортивный центр, где спортсмены смогут заниматься круглогодично. Новая гребная база расположена на реке Тверца. Здание базы построено, в финальной стадии - благоустройство территории, в том числе создание пирса и спуска к воде, проводится монтаж оборудования, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230208/razrabotki-1850627682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь, тимур иванов, тверская область