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На Урале подтвердили гибель слесаря при разгерметизации баллона
На Урале подтвердили гибель слесаря при разгерметизации баллона - РИА Новости, 14.07.2023
На Урале подтвердили гибель слесаря при разгерметизации баллона
"Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК) подтвердил гибель слесаря при разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана, семье погибшего будет... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:48
2023-07-14T14:48
2023-07-14T15:32
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК) подтвердил гибель слесаря при разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана, семье погибшего будет оказана помощь, сообщает пресс-служба предприятия. Как заявлял "Росатом", в пятницу утром на УЭХК в закрытом помещении цеха произошла разгерметизация кубометрового баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек пострадал. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что есть погибший. "С прискорбием сообщаем, что в результате производственного инцидента на УЭХК утром 14 июля (разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана) один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось. Погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь. Обедненный гексафторид урана - побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран - в 1,7 раза менее радиоактивен, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека. АО "УЭХК" - входящее в "Росатом" крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. В настоящее время в технологических корпусах УЭХК сосредоточено 48% разделительных мощностей России.
https://ria.ru/20230714/uran-1884150716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, свердловская область
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Свердловская область
На Урале подтвердили гибель слесаря при разгерметизации баллона
Предприятие "Росатома" подтвердило гибель слесаря при разгерметизации баллона в цеху
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости.
"Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК) подтвердил гибель слесаря при разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана, семье погибшего будет оказана помощь, сообщает
пресс-служба предприятия.
Как заявлял "Росатом
", в пятницу утром на УЭХК в закрытом помещении цеха произошла разгерметизация кубометрового баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек пострадал. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что есть погибший.
"С прискорбием сообщаем, что в результате производственного инцидента на УЭХК утром 14 июля (разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана) один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось. Погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь.
ЧП на урановом предприятии на Урале не угрожает населению, заявил "Росатом"
Обедненный гексафторид урана - побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран - в 1,7 раза менее радиоактивен, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека.
АО "УЭХК" - входящее в "Росатом" крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. В настоящее время в технологических корпусах УЭХК сосредоточено 48% разделительных мощностей России
.