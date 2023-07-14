https://ria.ru/20230714/slesar-1884215771.html

На Урале подтвердили гибель слесаря при разгерметизации баллона

На Урале подтвердили гибель слесаря при разгерметизации баллона - РИА Новости, 14.07.2023

На Урале подтвердили гибель слесаря при разгерметизации баллона

"Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК) подтвердил гибель слесаря при разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана, семье погибшего будет... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:48

2023-07-14T14:48

2023-07-14T15:32

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК) подтвердил гибель слесаря при разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана, семье погибшего будет оказана помощь, сообщает пресс-служба предприятия. Как заявлял "Росатом", в пятницу утром на УЭХК в закрытом помещении цеха произошла разгерметизация кубометрового баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек пострадал. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что есть погибший. "С прискорбием сообщаем, что в результате производственного инцидента на УЭХК утром 14 июля (разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана) один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось. Погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь. Обедненный гексафторид урана - побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран - в 1,7 раза менее радиоактивен, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека. АО "УЭХК" - входящее в "Росатом" крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. В настоящее время в технологических корпусах УЭХК сосредоточено 48% разделительных мощностей России.

https://ria.ru/20230714/uran-1884150716.html

россия

свердловская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, свердловская область