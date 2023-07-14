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На Урале подтвердили гибель слесаря при разгерметизации баллона - РИА Новости, 14.07.2023
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14:48 14.07.2023 (обновлено: 15:32 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/slesar-1884215771.html
На Урале подтвердили гибель слесаря при разгерметизации баллона
На Урале подтвердили гибель слесаря при разгерметизации баллона - РИА Новости, 14.07.2023
На Урале подтвердили гибель слесаря при разгерметизации баллона
"Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК) подтвердил гибель слесаря при разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана, семье погибшего будет... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:48
2023-07-14T15:32
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК) подтвердил гибель слесаря при разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана, семье погибшего будет оказана помощь, сообщает пресс-служба предприятия. Как заявлял "Росатом", в пятницу утром на УЭХК в закрытом помещении цеха произошла разгерметизация кубометрового баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек пострадал. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что есть погибший. "С прискорбием сообщаем, что в результате производственного инцидента на УЭХК утром 14 июля (разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана) один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось. Погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь. Обедненный гексафторид урана - побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран - в 1,7 раза менее радиоактивен, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека. АО "УЭХК" - входящее в "Росатом" крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. В настоящее время в технологических корпусах УЭХК сосредоточено 48% разделительных мощностей России.
https://ria.ru/20230714/uran-1884150716.html
россия
свердловская область
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, свердловская область
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Свердловская область
На Урале подтвердили гибель слесаря при разгерметизации баллона

Предприятие "Росатома" подтвердило гибель слесаря при разгерметизации баллона в цеху

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК) подтвердил гибель слесаря при разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана, семье погибшего будет оказана помощь, сообщает пресс-служба предприятия.
Как заявлял "Росатом", в пятницу утром на УЭХК в закрытом помещении цеха произошла разгерметизация кубометрового баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек пострадал. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что есть погибший.
"С прискорбием сообщаем, что в результате производственного инцидента на УЭХК утром 14 июля (разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана) один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось. Погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
ЧП на урановом предприятии на Урале не угрожает населению, заявил "Росатом"
Вчера, 11:49
Обедненный гексафторид урана - побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран - в 1,7 раза менее радиоактивен, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека.
АО "УЭХК" - входящее в "Росатом" крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. В настоящее время в технологических корпусах УЭХК сосредоточено 48% разделительных мощностей России.
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияСвердловская область
 
 
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