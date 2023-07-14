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Место ЧП на "Северном потоке" доступно для судов из России, заявила Швеция - РИА Новости, 14.07.2023
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11:04 14.07.2023 (обновлено: 11:40 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/shvetsiya-1884137980.html
Место ЧП на "Северном потоке" доступно для судов из России, заявила Швеция
Место ЧП на "Северном потоке" доступно для судов из России, заявила Швеция - РИА Новости, 14.07.2023
Место ЧП на "Северном потоке" доступно для судов из России, заявила Швеция
Международное право не препятствует нахождению российских судов на месте подрыва газопровода "Северный поток", заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Швеции. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:04
2023-07-14T11:40
авария на "северных потоках"
в мире
швеция
россия
северный поток
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ЦЮРИХ,14 июл - РИА Новости. Международное право не препятствует нахождению российских судов на месте подрыва газопровода "Северный поток", заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Швеции."Правительство Швеции привержено конвенции ООН по морскому праву. Международное право не препятствует нахождению в этом районе других государств или судов", - сообщили в шведском МИД в ответ на запрос агентства.Во вторник состоялось заседание Совета безопасности ООН по проблеме диверсий на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". В преддверии заседания постпредства Дании, Швеции и ФРГ при ООН распространили письмо, в котором утверждалось, что для посещения мест подрывов газопровода "нет никаких препятствий". Согласно заявлению, для некоторых видов деятельности требуется разрешение, но все суда пользуются свободой плавания в местах взрывов в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.На заседании СБ ООН во вторник постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что российская сторона обратила внимание на утверждение о том, что "доступ к месту преступления якобы открыт". По словам Небензи, РФ исходит из того, что российские следственные органы могут самостоятельно в любой момент обследовать место подрыва газопроводов "Северный поток".Датский МИД в комментарии РИА Новости ранее отказался от каких-либо уточнений относительно утверждения о доступе к месту подрыва.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. Между тем представители российской стороны не раз указывали на то, что Дания, Швеция и ФРГ не допускают Россию к своим расследованиям и отказывают в доступе к информации.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230711/rassledovanie-1883637183.html
https://ria.ru/20230711/sudno-1883510774.html
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авария на "северных потоках", в мире, швеция, россия, северный поток
Авария на "Северных потоках", В мире, Швеция, Россия, Северный поток
Место ЧП на "Северном потоке" доступно для судов из России, заявила Швеция

Швеция подтвердила возможность доступа российских судов к месту подрыва "Северного потока"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1". Архивное фото
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ЦЮРИХ,14 июл - РИА Новости. Международное право не препятствует нахождению российских судов на месте подрыва газопровода "Северный поток", заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Швеции.
"Правительство Швеции привержено конвенции ООН по морскому праву. Международное право не препятствует нахождению в этом районе других государств или судов", - сообщили в шведском МИД в ответ на запрос агентства.
Во вторник состоялось заседание Совета безопасности ООН по проблеме диверсий на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". В преддверии заседания постпредства Дании, Швеции и ФРГ при ООН распространили письмо, в котором утверждалось, что для посещения мест подрывов газопровода "нет никаких препятствий". Согласно заявлению, для некоторых видов деятельности требуется разрешение, но все суда пользуются свободой плавания в местах взрывов в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.
На заседании СБ ООН во вторник постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что российская сторона обратила внимание на утверждение о том, что "доступ к месту преступления якобы открыт". По словам Небензи, РФ исходит из того, что российские следственные органы могут самостоятельно в любой момент обследовать место подрыва газопроводов "Северный поток".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Небензя назвал бездействие Запада по "Северным потокам" заметанием следов
11 июля, 23:43
Датский МИД в комментарии РИА Новости ранее отказался от каких-либо уточнений относительно утверждения о доступе к месту подрыва.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. Между тем представители российской стороны не раз указывали на то, что Дания, Швеция и ФРГ не допускают Россию к своим расследованиям и отказывают в доступе к информации.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
ФРГ заявила о судне, которое могло подвезти взрывчатку к "Северным потокам"
11 июля, 13:41
 
Авария на "Северных потоках"В миреШвецияРоссияСеверный поток
 
 
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