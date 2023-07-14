https://ria.ru/20230714/shvetsiya-1884137980.html

Место ЧП на "Северном потоке" доступно для судов из России, заявила Швеция

Место ЧП на "Северном потоке" доступно для судов из России, заявила Швеция - РИА Новости, 14.07.2023

Место ЧП на "Северном потоке" доступно для судов из России, заявила Швеция

Международное право не препятствует нахождению российских судов на месте подрыва газопровода "Северный поток", заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Швеции. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:04

2023-07-14T11:04

2023-07-14T11:40

авария на "северных потоках"

в мире

швеция

россия

северный поток

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ЦЮРИХ,14 июл - РИА Новости. Международное право не препятствует нахождению российских судов на месте подрыва газопровода "Северный поток", заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Швеции."Правительство Швеции привержено конвенции ООН по морскому праву. Международное право не препятствует нахождению в этом районе других государств или судов", - сообщили в шведском МИД в ответ на запрос агентства.Во вторник состоялось заседание Совета безопасности ООН по проблеме диверсий на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". В преддверии заседания постпредства Дании, Швеции и ФРГ при ООН распространили письмо, в котором утверждалось, что для посещения мест подрывов газопровода "нет никаких препятствий". Согласно заявлению, для некоторых видов деятельности требуется разрешение, но все суда пользуются свободой плавания в местах взрывов в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.На заседании СБ ООН во вторник постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что российская сторона обратила внимание на утверждение о том, что "доступ к месту преступления якобы открыт". По словам Небензи, РФ исходит из того, что российские следственные органы могут самостоятельно в любой момент обследовать место подрыва газопроводов "Северный поток".Датский МИД в комментарии РИА Новости ранее отказался от каких-либо уточнений относительно утверждения о доступе к месту подрыва.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. Между тем представители российской стороны не раз указывали на то, что Дания, Швеция и ФРГ не допускают Россию к своим расследованиям и отказывают в доступе к информации.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230711/rassledovanie-1883637183.html

https://ria.ru/20230711/sudno-1883510774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авария на "северных потоках", в мире, швеция, россия, северный поток