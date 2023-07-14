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Шольц ответил на вопрос о возможном разговоре с Путиным - РИА Новости, 14.07.2023
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14:44 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/sholts-1884214871.html
Шольц ответил на вопрос о возможном разговоре с Путиным
Шольц ответил на вопрос о возможном разговоре с Путиным - РИА Новости, 14.07.2023
Шольц ответил на вопрос о возможном разговоре с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц убежден в том, что ещё будет разговаривать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, об этом он заявил в пятницу на... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:44
2023-07-14T14:44
владимир путин
олаф шольц
россия
германия
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц убежден в том, что ещё будет разговаривать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в германской столице. "Естественно, я с ним снова буду говорить", - заявил Шольц, отметив, что никаких четких дат для разговора с Путиным на данный момент нет. Речь и ответы канцлера на вопросы транслировались на сайте правительственных пресс-конференций. В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров со стороны Шольца не было. Он напомнил, что Путин заявлял о том, что остается открыт для общения. Последний телефонный разговор двух глав государств состоялся в декабре прошлого года.
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владимир путин, олаф шольц, россия, германия
Владимир Путин, Олаф Шольц, Россия, Германия
Шольц ответил на вопрос о возможном разговоре с Путиным

Немецкий канцлер Шольц заявил, что обязательно поговорит с Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц убежден в том, что ещё будет разговаривать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в германской столице.
"Естественно, я с ним снова буду говорить", - заявил Шольц, отметив, что никаких четких дат для разговора с Путиным на данный момент нет.
Речь и ответы канцлера на вопросы транслировались на сайте правительственных пресс-конференций.
В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров со стороны Шольца не было. Он напомнил, что Путин заявлял о том, что остается открыт для общения.
Последний телефонный разговор двух глав государств состоялся в декабре прошлого года.
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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