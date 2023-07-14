https://ria.ru/20230714/sholts-1884214871.html

Шольц ответил на вопрос о возможном разговоре с Путиным

Шольц ответил на вопрос о возможном разговоре с Путиным - РИА Новости, 14.07.2023

Шольц ответил на вопрос о возможном разговоре с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден в том, что ещё будет разговаривать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, об этом он заявил в пятницу на... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:44

2023-07-14T14:44

2023-07-14T14:44

владимир путин

олаф шольц

россия

германия

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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц убежден в том, что ещё будет разговаривать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в германской столице. "Естественно, я с ним снова буду говорить", - заявил Шольц, отметив, что никаких четких дат для разговора с Путиным на данный момент нет. Речь и ответы канцлера на вопросы транслировались на сайте правительственных пресс-конференций. В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров со стороны Шольца не было. Он напомнил, что Путин заявлял о том, что остается открыт для общения. Последний телефонный разговор двух глав государств состоялся в декабре прошлого года.

https://ria.ru/20230714/turpokhod-1884169609.html

россия

германия

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владимир путин, олаф шольц, россия, германия