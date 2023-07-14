https://ria.ru/20230714/sergiev_posad-1884268802.html

Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению облика Сергиева Посада

Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению облика Сергиева Посада - РИА Новости, 14.07.2023

Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению облика Сергиева Посада

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению облика Сергиева Посада, председателем совета Фонда станет глава госкорпорации... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:55

2023-07-14T17:55

2023-07-14T18:20

сергиев посад

культура

владимир путин

россия

сергей чемезов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению облика Сергиева Посада, председателем совета Фонда станет глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, в попечительский совет войдет патриарх Кирилл, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях сохранения, воссоздания исторического облика и развития города Сергиев Посад Московской области как национального духовного центра и объекта притяжения туристов постановляю: 1. Считать целесообразным создание Фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской область, а также оказание ему государственной поддержки", - говорится в документе. Согласно указу, учредителем Фонда от имени РФ является российское правительство. Подчеркивается. что имущество Фонда формируется за счет средств федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований, а также иных законных источников."Установить, что... Фонд обеспечивает проведение и (или) финансирование работ по созданию коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города Сергиев Посад Московской области, работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов таких инфраструктур, а также работ по сохранению и реставрации расположенных на территории города Сергиев Посад Московской области объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ", - говорится в документе. Отмечается, что председатель совета Фонда назначается президентом РФ, а члены совета - кабмином. Данным указом председателем совета Фонда назначен глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.В частности, в состав попечительского совета Фонда вошли руководитель администрации президента Антон Вайно (сопредседатель попечительского совета), патриарх Кирилл (сопредседатель попечительского совета, по согласованию), гендиректор РЖД Олег Белозеров (по согласованию), губернатор Московской области Андрей Воробьев (по согласованию), глава Минприроды Александр Козлов, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, помощник президента Игорь Левитин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, министр культуры Ольга Любимова, глава Минздрава Михаил Мурашко, гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко (по согласованию), глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, глава Минфина Антон Силуанов, глава ФМБА Вероника Скворцова, председатель набсовета "Фонда развития территорий" Сергей Степашин (по согласованию), глава Минстрой Ирек Файзуллин, глава Минобрнауки России Валерий Фальков, вице-премьер Марат Хуснуллин, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. Указ вступает в силу со дня его подписания, 14 июля.

https://ria.ru/20230712/troitsa-1883861499.html

https://ria.ru/20230427/zolotoe_koltso-1868112187.html

сергиев посад

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергиев посад, владимир путин, россия, сергей чемезов, московская область (подмосковье)