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Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой

Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 14.07.2023

Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:48

2023-07-14T12:48

2023-07-14T12:48

россия

зерновая сделка

экономика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет. "Вчера президент, собственно, изложил свою позицию по этой сделке. По-прежнему никаких новых элементов пока нет", - сказал Песков. Путин ранее заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ, а также, что российская сторона подумает о ее продлении, и что окончательного решения еще нет. "Как вчера сказал президент, у нас еще остается несколько дней", - добавил Песков. На вопрос о том, в чем будет заключатся приостановка участия России в сделке и будет ли она препятствовать выходу судов с зерном из украинских портов, Песков ответил, что в оставшиеся несколько дней будут прорабатываться, в том числе, и эти вопросы.

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2023

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россия, зерновая сделка, экономика