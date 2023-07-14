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Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 14.07.2023
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12:48 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/sdelka-1884168323.html
Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой
Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 14.07.2023
Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:48
2023-07-14T12:48
россия
зерновая сделка
экономика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет. "Вчера президент, собственно, изложил свою позицию по этой сделке. По-прежнему никаких новых элементов пока нет", - сказал Песков. Путин ранее заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ, а также, что российская сторона подумает о ее продлении, и что окончательного решения еще нет. "Как вчера сказал президент, у нас еще остается несколько дней", - добавил Песков. На вопрос о том, в чем будет заключатся приостановка участия России в сделке и будет ли она препятствовать выходу судов с зерном из украинских портов, Песков ответил, что в оставшиеся несколько дней будут прорабатываться, в том числе, и эти вопросы.
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россия, зерновая сделка, экономика
Россия, Зерновая сделка, Экономика
Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой

Песков: новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет.
"Вчера президент, собственно, изложил свою позицию по этой сделке. По-прежнему никаких новых элементов пока нет", - сказал Песков.
Путин ранее заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ, а также, что российская сторона подумает о ее продлении, и что окончательного решения еще нет.
"Как вчера сказал президент, у нас еще остается несколько дней", - добавил Песков.
На вопрос о том, в чем будет заключатся приостановка участия России в сделке и будет ли она препятствовать выходу судов с зерном из украинских портов, Песков ответил, что в оставшиеся несколько дней будут прорабатываться, в том числе, и эти вопросы.
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