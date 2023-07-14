https://ria.ru/20230714/sdelka-1884168323.html
Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой
Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 14.07.2023
Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:48
2023-07-14T12:48
2023-07-14T12:48
россия
зерновая сделка
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:173:2103:1356_1920x0_80_0_0_a8a22dcbfa2ccef8567812baf67b0b01.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет. "Вчера президент, собственно, изложил свою позицию по этой сделке. По-прежнему никаких новых элементов пока нет", - сказал Песков. Путин ранее заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ, а также, что российская сторона подумает о ее продлении, и что окончательного решения еще нет. "Как вчера сказал президент, у нас еще остается несколько дней", - добавил Песков. На вопрос о том, в чем будет заключатся приостановка участия России в сделке и будет ли она препятствовать выходу судов с зерном из украинских портов, Песков ответил, что в оставшиеся несколько дней будут прорабатываться, в том числе, и эти вопросы.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:0:1869:1402_1920x0_80_0_0_c9c88ee1527de944c74f6c832f42d75e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зерновая сделка, экономика
Россия, Зерновая сделка, Экономика
Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой
Песков: новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет.
"Вчера президент, собственно, изложил свою позицию по этой сделке. По-прежнему никаких новых элементов пока нет", - сказал Песков.
Путин ранее заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ, а также, что российская сторона подумает о ее продлении, и что окончательного решения еще нет.
"Как вчера сказал президент, у нас еще остается несколько дней", - добавил Песков.
На вопрос о том, в чем будет заключатся приостановка участия России в сделке и будет ли она препятствовать выходу судов с зерном из украинских портов, Песков ответил, что в оставшиеся несколько дней будут прорабатываться, в том числе, и эти вопросы.