https://ria.ru/20230714/sberstrakhovanie-1884125310.html

СберСтрахование жизни: допнавыки помогут молодежи повысить благосостояние

СберСтрахование жизни: допнавыки помогут молодежи повысить благосостояние - РИА Новости, 14.07.2023

СберСтрахование жизни: допнавыки помогут молодежи повысить благосостояние

Больше половины (58%) россиян убеждены, что обучение дополнительным навыкам в молодости поможет в будущем повысить уровень благосостояния. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:20

2023-07-14T10:20

2023-07-14T10:20

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МОСКВА, 14 июл - ООО СК "Сбербанк страхование жизни" (СберСтрахование жизни). Больше половины (58%) россиян убеждены, что обучение дополнительным навыкам в молодости поможет в будущем повысить уровень благосостояния. СберСтрахование жизни совместно с Rambler&Co провели опрос накануне Всемирного дня навыков молодежи, который ежегодно отмечается 15 июля. В нем приняли участие около 111,3 тысячи пользователей. Согласно исследованию 62% россиян считают, что молодежи прежде всего надо развивать soft skills (гибкие навыки). Из них 36% убеждены в необходимости обучиться гибкому, творческому и критическому мышлению, 26% считают важным навык социального интеллекта (коммуникабельность, грамотная речь, этикет), а 25% уверены, что большую роль играет финансовая грамотность (ведение бюджета, расходов). Кроме того, 7% россиян считают, что в мире стремительно развивающегося интернета особое значение имеет навык медиаграмотности — умение использовать возможности социальных медиа для достижения своих целей. А 6% респондентов советуют научиться тайм-менеджменту, чтобы грамотно управлять личным временем. Среди молодежи сегодня большой популярностью пользуются дополнительные курсы по IT и интернет-технологиям (программирование, IT, веб-дизайн, SMM) — так считают 35% опрошенных. На втором месте (22%) — изучение иностранных языков, на третьем (19%) — профессиональный спорт, четвёртом (14%) — игра на музыкальных инструментах, пятом и шестом (по 5%) — рисование и шахматы. Большинство респондентов также уверены, что повысить благосостояние молодежи поможет карьера. Треть (32%) убеждена: начинать зарабатывать деньги нужно в молодом возрасте. Однако каждый девятый (11%) считает, что сначала нужно получить образование, а уже потом строить карьеру. "Больше половины россиян подтвердили, что дополнительное образование и навыки оказывают огромное влияние на уровень благополучия и успеха в будущем. В условиях быстро развивающихся технологий, появления новых профессий и программ образования, молодое поколение нуждается в поддержке. Поэтому крайне важно предоставлять им возможности для личностного роста. СберСтрахование жизни в рамках ESG-стратегии уделяет особое внимание образовательному аспекту молодёжи. Компания на добровольной основе проводит для школьников обучающие вебинары и офлайн лекции по финансовой грамотности, а также поддерживает лучших студентов страховых и экономических специальностей. Самые активные участники курсов проходят в компании стажировку и обучаются навыкам успешного собеседования", - отметила управляющий директор - начальник управления методологии и компетенций компании Наталья Тарасова.

https://ria.ru/20230705/talanty-1882365635.html

https://ria.ru/20230615/kadry-1878273370.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пресс-релизы