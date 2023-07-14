https://ria.ru/20230714/samolet-1884120176.html
Стала известна причина жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске
Стала известна причина жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске - РИА Новости, 14.07.2023
Стала известна причина жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске
Причиной жесткой посадки в Новосибирске частного легкомоторного самолета Cessna стал отказ двигателя, сообщила в пятницу муниципальная аварийно-спасательная... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:40
2023-07-14T09:40
2023-07-14T09:40
происшествия
новосибирск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 14 июл - РИА Новости. Причиной жесткой посадки в Новосибирске частного легкомоторного самолета Cessna стал отказ двигателя, сообщила в пятницу муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) в телеграм-канале. Как сообщалось, вечером 13 июля при выполнении частного полета легкомоторное воздушное судно Cessna 172 совершило жесткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки "Городской аэропорт" в Заельцовском районе Новосибирска. Пострадали три человека. "Прибывшие на место спасатели МАСС выяснили, что за штурвалом самолета Cessna 172 находилась женщина 1984 года рождения, которая была извлечена до приезда спасателей и передана врачам скорой помощи. Причиной крушения стал отказ двигателя", - говорится в сообщении. Спасатели МАСС на месте происшествия обеспечили противопожарную безопасность. По факту произошедшего Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта). Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20230714/perelety-1884094964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Стала известна причина жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске
Причиной жесткой посадки самолета Cessna в Новосибирске стал отказ двигателя