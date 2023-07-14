https://ria.ru/20230714/salmonellez-1884254472.html
В Магнитогорске закрыли кафе, где 36 человек заразились сальмонеллезом
В Магнитогорске закрыли кафе, где 36 человек заразились сальмонеллезом - РИА Новости, 14.07.2023
В Магнитогорске закрыли кафе, где 36 человек заразились сальмонеллезом
Кафе "Хорошее место" в Магнитогорске, где 36 человек заразились сальмонеллезом, закрыли на 60 суток, сообщила пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:56
2023-07-14T16:56
2023-07-14T17:28
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля — РИА Новости. Кафе "Хорошее место" в Магнитогорске, где 36 человек заразились сальмонеллезом, закрыли на 60 суток, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора."По результатам проверок деятельность кафе приостановлена на 60 суток", — следует из релиза.В ведомстве уточнили, что среди пострадавших восемь детей.По информации Роспотребнадзора, 5 июля в Магнитогорске выявили 16 случаев заражения кишечной инфекцией после посещения кафе "Хорошее место". Позже областной Минздрав сообщил о госпитализации уже 23 взрослых и двоих детей.Выяснилось, что все заболевшие ели шаурму с курицей. При этом в кафе зафиксировали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Как отметили в Роспотребнадзоре, все случаи заражения связаны с возбудителем Salmonella enterica группы С2, который выделили методом ПЦР и бактериологическим методом от заболевших, сотрудников и из пищевой продукции."Предполагаемый фактор передачи — готовая кулинарная продукция (шаурма и салаты)", — подчеркнули в ведомстве.Отмечается, что гости кафе могли заразиться инфекцией из-за "грубого нарушения санитарных норм". У трех работников предприятия выявили возбудитель сальмонеллеза, в девяти пробах нашли несоответствие нормативам, говорящее о бактериальном загрязнении.Следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
https://ria.ru/20230401/salmonellez-1862298209.html
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происшествия, магнитогорск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия – радио sputnik, здоровье - общество
Происшествия, Магнитогорск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия – Радио Sputnik, Здоровье - Общество
В Магнитогорске закрыли кафе, где 36 человек заразились сальмонеллезом
В Магнитогорске кафе, где 36 человек заразились сальмонеллезом, закрыли на 60 суток
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля — РИА Новости. Кафе "Хорошее место" в Магнитогорске, где 36 человек заразились сальмонеллезом, закрыли на 60 суток, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
«
"По результатам проверок деятельность кафе приостановлена на 60 суток", — следует из релиза.
В ведомстве уточнили, что среди пострадавших восемь детей.
По информации Роспотребнадзора, 5 июля в Магнитогорске выявили 16 случаев заражения кишечной инфекцией после посещения кафе "Хорошее место". Позже областной Минздрав сообщил о госпитализации уже 23 взрослых и двоих детей.
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Выяснилось, что все заболевшие ели шаурму с курицей. При этом в кафе зафиксировали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Как отметили в Роспотребнадзоре, все случаи заражения связаны с возбудителем Salmonella enterica группы С2, который выделили методом ПЦР и бактериологическим методом от заболевших, сотрудников и из пищевой продукции.
«
"Предполагаемый фактор передачи — готовая кулинарная продукция (шаурма и салаты)", — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что гости кафе могли заразиться инфекцией из-за "грубого нарушения санитарных норм". У трех работников предприятия выявили возбудитель сальмонеллеза, в девяти пробах нашли несоответствие нормативам, говорящее о бактериальном загрязнении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
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