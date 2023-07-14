Рада призвала президента Грузии помиловать Саакашвили
Депутат Рады Железняк сообщил о призыве парламента к Зурабишвили помиловать Саакашвили
© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.
"Рада обратилась (№ 9491) к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и парламентам государств-членов ЕС по поводу необходимости осуществить гуманитарный акт и помиловать третьего президента Грузии (2004-2013), гражданина Украины Михаила Николозовича Саакашвили", - написал Железняк.
Украинский парламент призвал Зурабишвили предоставить уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека доступ к Саакашвили, помиловать бывшего президента Грузии из-за тяжелого физического состояния. Также Рада призвала парламенты стран ЕС принять соответствующие решение по поводу необходимости помиловать Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.