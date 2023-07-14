https://ria.ru/20230714/putin-1884117055.html

"Он не ошибается". Немцы поддержали жесткий ответ Путина НАТО по Украине

"Он не ошибается". Немцы поддержали жесткий ответ Путина НАТО по Украине - РИА Новости, 14.07.2023

"Он не ошибается". Немцы поддержали жесткий ответ Путина НАТО по Украине

Читатели немецкого издания Die Welt согласились с заявлением президента России Владимира Путина о том, что вступление Украины в НАТО будет угрожать миру. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T09:13

2023-07-14T09:13

2023-07-14T09:13

в мире

украина

россия

вильнюс

владимир путин

нато

йенс столтенберг

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt согласились с заявлением президента России Владимира Путина о том, что вступление Украины в НАТО будет угрожать миру."Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене", — сказал российский лидер в эфире канала "Россия 24"."В этом Путин не ошибается", — написал Dirk S."И Украина, и НАТО не хотят признать, что войну выиграть невозможно. Их гордость будет стоить еще многих жизней", — отметил John H."Гамбит Зеленского по убеждению членов альянса провалился", — прокомментировал Reiner K."Вступление в НАТО страны, находящейся в состоянии конфликта с ядерной державой – это практически смертный приговор", — указал Paul M."Что ни говори, но Путин – единственный, кто говорит правду об опасности вступления Украины в НАТО", — подытожил Konrad T.На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, он включает в себя достижение совместимости с альянсом, создание Совета Украина-НАТО и отмену плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом военного блока, когда союзники решат, что условия соблюдены.

https://ria.ru/20230714/snaryady-1884103308.html

https://ria.ru/20230714/zelenskiy-1884101295.html

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в мире, украина, россия, вильнюс, владимир путин, нато, йенс столтенберг