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Развивать проекты МО Общественная палата будет вместе с молодежью

Развивать проекты МО Общественная палата будет вместе с молодежью - РИА Новости, 14.07.2023

Развивать проекты МО Общественная палата будет вместе с молодежью

Общественная палата Московской области предложила молодым людям принять участие в развитии проектов и инициатив, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:11

2023-07-14T16:11

2023-07-14T16:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Общественная палата Московской области предложила молодым людям принять участие в развитии проектов и инициатив, сообщил телеканал "360".Как рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе, губернатор региона Андрей Воробьев встречался с олимпиадниками и выпускниками, которые набрали по 100 баллов на ЕГЭ."По итогам их встречи и родилась идея интегрировать активных молодых ребят в работу Общественной палаты Московской области", – добавила Швелидзе.В сентябре на заседании Общественной палаты все активисты смогут обсудить предложения и обозначить дальнейшие действия.Заместитель председателя комиссии по делам молодежи, спорту, патриотическому воспитанию и добровольчеству (волонтерству) Общественной палаты Подмосковья Павел Ковалев оценил стремление школьников и студентов менять регион к лучшему."Мы познакомились с ребятами, рассказали им о комиссиях, которые есть в Общественной палате, каждый определился с направлением, в котором было бы интересно работать", – добавил он.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)