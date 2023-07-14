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Развивать проекты МО Общественная палата будет вместе с молодежью
Развивать проекты МО Общественная палата будет вместе с молодежью - РИА Новости, 14.07.2023
Развивать проекты МО Общественная палата будет вместе с молодежью
Общественная палата Московской области предложила молодым людям принять участие в развитии проектов и инициатив, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:11
2023-07-14T16:11
2023-07-14T16:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Общественная палата Московской области предложила молодым людям принять участие в развитии проектов и инициатив, сообщил телеканал "360".Как рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе, губернатор региона Андрей Воробьев встречался с олимпиадниками и выпускниками, которые набрали по 100 баллов на ЕГЭ."По итогам их встречи и родилась идея интегрировать активных молодых ребят в работу Общественной палаты Московской области", – добавила Швелидзе.В сентябре на заседании Общественной палаты все активисты смогут обсудить предложения и обозначить дальнейшие действия.Заместитель председателя комиссии по делам молодежи, спорту, патриотическому воспитанию и добровольчеству (волонтерству) Общественной палаты Подмосковья Павел Ковалев оценил стремление школьников и студентов менять регион к лучшему."Мы познакомились с ребятами, рассказали им о комиссиях, которые есть в Общественной палате, каждый определился с направлением, в котором было бы интересно работать", – добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Общественная палата Московской области предложила молодым людям принять участие в развитии проектов и инициатив, сообщил телеканал "360"
.
Как рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе, губернатор региона Андрей Воробьев встречался с олимпиадниками и выпускниками, которые набрали по 100 баллов на ЕГЭ.
"По итогам их встречи и родилась идея интегрировать активных молодых ребят в работу Общественной палаты Московской области", – добавила Швелидзе.
В сентябре на заседании Общественной палаты все активисты смогут обсудить предложения и обозначить дальнейшие действия.
Заместитель председателя комиссии по делам молодежи, спорту, патриотическому воспитанию и добровольчеству (волонтерству) Общественной палаты Подмосковья Павел Ковалев оценил стремление школьников и студентов менять регион к лучшему.
"Мы познакомились с ребятами, рассказали им о комиссиях, которые есть в Общественной палате, каждый определился с направлением, в котором было бы интересно работать", – добавил он.