https://ria.ru/20230714/primore-1884102365.html

В Приморье задержали пятерых подростков, сбежавших из спецшколы

В Приморье задержали пятерых подростков, сбежавших из спецшколы - РИА Новости, 14.07.2023

В Приморье задержали пятерых подростков, сбежавших из спецшколы

Полицейские в Приморье задержали пятерых подростков, сбежавших из спецшколы, один из них перед побегом избил двух воспитанников этого учреждения, сообщает... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T03:06

2023-07-14T03:06

2023-07-14T03:06

уссурийск

россия

михайловский район

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Полицейские в Приморье задержали пятерых подростков, сбежавших из спецшколы, один из них перед побегом избил двух воспитанников этого учреждения, сообщает краевое управление МВД. "В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о нанесении телесных повреждений двум воспитанникам спецшколы. В результате инцидента подростки 15 и 16 лет госпитализированы с различными травмами. После происшествия несовершеннолетний правонарушитель с приятелями самовольно покинул учреждение", - говорится в сообщении. Полицейские Уссурийска вместе с коллегами из Михайловского района задержали пятерых подростков, ушедших из спецшколы. По данным УМВД, противоправных действий в отношении них не совершалось. Беглецов доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

https://ria.ru/20230709/perm-1883121946.html

уссурийск

россия

михайловский район

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уссурийск, россия, михайловский район, происшествия