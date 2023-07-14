https://ria.ru/20230714/pravitelstvo-1884271702.html

Правительство расширило перечень контролируемых наркотических средств

Правительство расширило перечень контролируемых наркотических средств - РИА Новости, 14.07.2023

Правительство расширило перечень контролируемых наркотических средств

Правительство расширило перечень контролируемых наркотических средств и психотропных веществ, дополнив его 21 позицией, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T18:05

2023-07-14T18:05

2023-07-14T18:05

россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство расширило перечень контролируемых наркотических средств и психотропных веществ, дополнив его 21 позицией, сообщила пресс-служба кабмина. "Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых находится под контролем государства, дополнен 21 позицией. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. В обновленный перечень вошли особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов, синтетических каннабиноидов. "Решение направлено на совершенствование государственного контроля за оборотом новых видов психоактивных веществ", - уточнили в кабмине.

https://ria.ru/20230712/narkotiki-1883742219.html

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