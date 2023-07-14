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Правительство расширило перечень контролируемых наркотических средств - РИА Новости, 14.07.2023
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18:05 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/pravitelstvo-1884271702.html
Правительство расширило перечень контролируемых наркотических средств
Правительство расширило перечень контролируемых наркотических средств - РИА Новости, 14.07.2023
Правительство расширило перечень контролируемых наркотических средств
Правительство расширило перечень контролируемых наркотических средств и психотропных веществ, дополнив его 21 позицией, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:05
2023-07-14T18:05
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство расширило перечень контролируемых наркотических средств и психотропных веществ, дополнив его 21 позицией, сообщила пресс-служба кабмина. "Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых находится под контролем государства, дополнен 21 позицией. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. В обновленный перечень вошли особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов, синтетических каннабиноидов. "Решение направлено на совершенствование государственного контроля за оборотом новых видов психоактивных веществ", - уточнили в кабмине.
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россия
Россия
Правительство расширило перечень контролируемых наркотических средств

Правительство дополнило 21 позицией перечень контролируемых наркотических средств

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство расширило перечень контролируемых наркотических средств и психотропных веществ, дополнив его 21 позицией, сообщила пресс-служба кабмина.
"Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых находится под контролем государства, дополнен 21 позицией. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
В обновленный перечень вошли особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов, синтетических каннабиноидов.
"Решение направлено на совершенствование государственного контроля за оборотом новых видов психоактивных веществ", - уточнили в кабмине.
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