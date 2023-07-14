https://ria.ru/20230714/pozhary-1884116889.html
В России за сутки потушили 86 природных пожаров
В России за сутки потушили 86 природных пожаров - РИА Новости, 14.07.2023
В России за сутки потушили 86 природных пожаров
В России за сутки потушили 86 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:11
2023-07-14T09:11
2023-07-14T12:31
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 86 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13.07.2023 года в 22 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 86 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 9 487 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 14 июля в России действовало 190 лесных пожаров на площади 309 692 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 65 пожаров на 220 434 гектарах.
https://ria.ru/20230714/ekaterinburg-1884112713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 86 природных пожаров
Авиалесоохранна: в России за сутки потушили 86 природных пожаров
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
В России за сутки потушили 86 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана
.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13.07.2023 года в 22 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 86 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 9 487 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 14 июля в России действовало 190 лесных пожаров на площади 309 692 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 65 пожаров на 220 434 гектарах.
Екатеринбург накрыл смог от природных пожаров