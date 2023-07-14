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В России за сутки потушили 86 природных пожаров - РИА Новости, 14.07.2023
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09:11 14.07.2023 (обновлено: 12:31 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/pozhary-1884116889.html
В России за сутки потушили 86 природных пожаров
В России за сутки потушили 86 природных пожаров - РИА Новости, 14.07.2023
В России за сутки потушили 86 природных пожаров
В России за сутки потушили 86 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:11
2023-07-14T12:31
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 86 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13.07.2023 года в 22 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 86 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 9 487 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 14 июля в России действовало 190 лесных пожаров на площади 309 692 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 65 пожаров на 220 434 гектарах.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 86 природных пожаров

Авиалесоохранна: в России за сутки потушили 86 природных пожаров

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГорящие леса в районе Сямозера в Пряжинском районе Карелии
Горящие леса в районе Сямозера в Пряжинском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Горящие леса в районе Сямозера в Пряжинском районе Карелии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 86 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 13.07.2023 года в 22 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 86 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 9 487 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 14 июля в России действовало 190 лесных пожаров на площади 309 692 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 65 пожаров на 220 434 гектарах.
Смог от лесных пожаров в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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