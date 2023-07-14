Рейтинг@Mail.ru
В Якутии за сутки ликвидировали девять лесных пожаров - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/pozhary-1884111868.html
В Якутии за сутки ликвидировали девять лесных пожаров
В Якутии за сутки ликвидировали девять лесных пожаров - РИА Новости, 14.07.2023
В Якутии за сутки ликвидировали девять лесных пожаров
Девять лесных пожаров на общей площади свыше 3 тысяч га потушили в Якутии за прошедшие сутки, искусственные дожди вызывались в трех районах, сообщает... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T07:50
2023-07-14T07:50
россия
хабаровский край
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877083395_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_737fe4d7c57c2b9537133c5edebc9cdd.jpg
ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Девять лесных пожаров на общей площади свыше 3 тысяч га потушили в Якутии за прошедшие сутки, искусственные дожди вызывались в трех районах, сообщает оперативный штаб республики. По данным мониторинга лесопожарной обстановки в республике, лесные пожары появились в районах, где отмечена грозовая активность. За минувшие сутки на территории Якутии обнаружено 12 новых лесных пожаров на площади 787 га и 1 ландшафтный пожар на площади 14 га. В настоящее время в реионе отмечается 125 лесных пожаров на площади 459 726,1 га. "За сутки огнеборцы потушили 9 лесных пожаров на площади 3723 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - доложил на брифинге оперштаба заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев. Тушат пожары 1049 человек, в том числе 856 сотрудников лесопожарных формирований, 126 местных жителей, 67 работников МЧС России. Привлечено 22 единицы автотехники и авиация. "Самолеты-зондировщики ЯК40 Росгидромет и АН26 Атмосфера отработали в Алданском, Усть-Майском и Томпонском районах", - добавили власти. Ранее сообщалось о том, что 80% лесных пожаров в Якутии зарегистрировано там, где тушить огонь можно только при помощи авиации. В связи с этим в регионе планируют увеличить численность парашютно-десантной пожарной группы. Десятого июля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ввела межрегиональный режим ЧС в лесах Якутии и Хабаровского края.
https://ria.ru/20230714/pozhar-1884110747.html
https://ria.ru/20230710/pozhar-1883171109.html
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877083395_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1cf9a1bfe2f6a22651b8884b4f603d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, хабаровский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, природные пожары в россии
Россия, Хабаровский край, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Природные пожары в России
В Якутии за сутки ликвидировали девять лесных пожаров

В Якутии за сутки ликвидировали девять лесных пожаров на площади свыше трех тысяч гектаров

© РИА Новости / ГУ МЧС по Алтайскому краю | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / ГУ МЧС по Алтайскому краю
Перейти в медиабанк
Лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Девять лесных пожаров на общей площади свыше 3 тысяч га потушили в Якутии за прошедшие сутки, искусственные дожди вызывались в трех районах, сообщает оперативный штаб республики.
По данным мониторинга лесопожарной обстановки в республике, лесные пожары появились в районах, где отмечена грозовая активность. За минувшие сутки на территории Якутии обнаружено 12 новых лесных пожаров на площади 787 га и 1 ландшафтный пожар на площади 14 га. В настоящее время в реионе отмечается 125 лесных пожаров на площади 459 726,1 га.
Тушение пожара в селе Шайдуриха Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Пожар в свердловском селе Шайдуриха полностью ликвидировали
Вчера, 07:24
"За сутки огнеборцы потушили 9 лесных пожаров на площади 3723 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - доложил на брифинге оперштаба заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.
Тушат пожары 1049 человек, в том числе 856 сотрудников лесопожарных формирований, 126 местных жителей, 67 работников МЧС России. Привлечено 22 единицы автотехники и авиация.
"Самолеты-зондировщики ЯК40 Росгидромет и АН26 Атмосфера отработали в Алданском, Усть-Майском и Томпонском районах", - добавили власти.
Ранее сообщалось о том, что 80% лесных пожаров в Якутии зарегистрировано там, где тушить огонь можно только при помощи авиации. В связи с этим в регионе планируют увеличить численность парашютно-десантной пожарной группы.
Десятого июля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ввела межрегиональный режим ЧС в лесах Якутии и Хабаровского края.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
В деревню в Башкирии, которой угрожает лесной пожар, направились спасатели
10 июля, 06:19
 
РоссияХабаровский крайПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала