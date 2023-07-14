https://ria.ru/20230714/pozhary-1884111868.html
В Якутии за сутки ликвидировали девять лесных пожаров
В Якутии за сутки ликвидировали девять лесных пожаров - РИА Новости, 14.07.2023
В Якутии за сутки ликвидировали девять лесных пожаров
Девять лесных пожаров на общей площади свыше 3 тысяч га потушили в Якутии за прошедшие сутки, искусственные дожди вызывались в трех районах, сообщает... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T07:50
2023-07-14T07:50
2023-07-14T07:50
россия
хабаровский край
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Девять лесных пожаров на общей площади свыше 3 тысяч га потушили в Якутии за прошедшие сутки, искусственные дожди вызывались в трех районах, сообщает оперативный штаб республики. По данным мониторинга лесопожарной обстановки в республике, лесные пожары появились в районах, где отмечена грозовая активность. За минувшие сутки на территории Якутии обнаружено 12 новых лесных пожаров на площади 787 га и 1 ландшафтный пожар на площади 14 га. В настоящее время в реионе отмечается 125 лесных пожаров на площади 459 726,1 га. "За сутки огнеборцы потушили 9 лесных пожаров на площади 3723 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - доложил на брифинге оперштаба заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев. Тушат пожары 1049 человек, в том числе 856 сотрудников лесопожарных формирований, 126 местных жителей, 67 работников МЧС России. Привлечено 22 единицы автотехники и авиация. "Самолеты-зондировщики ЯК40 Росгидромет и АН26 Атмосфера отработали в Алданском, Усть-Майском и Томпонском районах", - добавили власти. Ранее сообщалось о том, что 80% лесных пожаров в Якутии зарегистрировано там, где тушить огонь можно только при помощи авиации. В связи с этим в регионе планируют увеличить численность парашютно-десантной пожарной группы. Десятого июля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ввела межрегиональный режим ЧС в лесах Якутии и Хабаровского края.
https://ria.ru/20230714/pozhar-1884110747.html
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россия, хабаровский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, природные пожары в россии
Россия, Хабаровский край, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Природные пожары в России
В Якутии за сутки ликвидировали девять лесных пожаров
В Якутии за сутки ликвидировали девять лесных пожаров на площади свыше трех тысяч гектаров