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Лесной пожар вспыхнул у аэропорта турецкого Бодрума - РИА Новости, 14.07.2023
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17:35 14.07.2023 (обновлено: 19:08 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/pozhar-1884264109.html
Лесной пожар вспыхнул у аэропорта турецкого Бодрума
Лесной пожар вспыхнул у аэропорта турецкого Бодрума - РИА Новости, 14.07.2023
Лесной пожар вспыхнул у аэропорта турецкого Бодрума
Мощный лесной пожар охватил территорию рядом с международным аэропортом Миляс-Бодрум на юге Турции, в тушении участвует авиация, сообщил Генеральный департамент РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:35
2023-07-14T19:08
в мире
турция
бодрум
мугла (провинция)
происшествия
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СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Мощный лесной пожар охватил территорию рядом с международным аэропортом Миляс-Бодрум на юге Турции, в тушении участвует авиация, сообщил Генеральный департамент лесного хозяйства Турции.Огонь возник по неустановленной причине в лесу между деревнями Акйол и Кемиклер рядом с аэропортом в провинции Мугла. Температура воздуха в этом районе сейчас превышает 43 градуса, а лесные пожары возникают в провинции ежедневно по несколько раз.В тушении принимают участие не менее 300 пожарных, семь вертолетов, три самолета и несколько пожарных расчетов на земле.На место пожара направился министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы, сообщил Генеральный департамент лесного хозяйства.
https://ria.ru/20230713/zemletryasenie-1883876292.html
турция
бодрум
мугла (провинция)
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в мире, турция, бодрум, мугла (провинция), происшествия
В мире, Турция, Бодрум, Мугла (провинция), Происшествия
Лесной пожар вспыхнул у аэропорта турецкого Бодрума

Мощный лесной пожар вспыхнул у аэропорта Миляс-Бодрум на юге Турции

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Мощный лесной пожар охватил территорию рядом с международным аэропортом Миляс-Бодрум на юге Турции, в тушении участвует авиация, сообщил Генеральный департамент лесного хозяйства Турции.
Огонь возник по неустановленной причине в лесу между деревнями Акйол и Кемиклер рядом с аэропортом в провинции Мугла. Температура воздуха в этом районе сейчас превышает 43 градуса, а лесные пожары возникают в провинции ежедневно по несколько раз.
В тушении принимают участие не менее 300 пожарных, семь вертолетов, три самолета и несколько пожарных расчетов на земле.
На место пожара направился министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы, сообщил Генеральный департамент лесного хозяйства.
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