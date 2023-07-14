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Лесной пожар вспыхнул у аэропорта турецкого Бодрума

Лесной пожар вспыхнул у аэропорта турецкого Бодрума - РИА Новости, 14.07.2023

Лесной пожар вспыхнул у аэропорта турецкого Бодрума

Мощный лесной пожар охватил территорию рядом с международным аэропортом Миляс-Бодрум на юге Турции, в тушении участвует авиация, сообщил Генеральный департамент РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:35

2023-07-14T17:35

2023-07-14T19:08

в мире

турция

бодрум

мугла (провинция)

происшествия

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СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Мощный лесной пожар охватил территорию рядом с международным аэропортом Миляс-Бодрум на юге Турции, в тушении участвует авиация, сообщил Генеральный департамент лесного хозяйства Турции.Огонь возник по неустановленной причине в лесу между деревнями Акйол и Кемиклер рядом с аэропортом в провинции Мугла. Температура воздуха в этом районе сейчас превышает 43 градуса, а лесные пожары возникают в провинции ежедневно по несколько раз.В тушении принимают участие не менее 300 пожарных, семь вертолетов, три самолета и несколько пожарных расчетов на земле.На место пожара направился министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы, сообщил Генеральный департамент лесного хозяйства.

https://ria.ru/20230713/zemletryasenie-1883876292.html

турция

бодрум

мугла (провинция)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, бодрум, мугла (провинция), происшествия