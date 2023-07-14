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Пожар в свердловском селе Шайдуриха полностью ликвидировали - РИА Новости, 14.07.2023
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07:24 14.07.2023 (обновлено: 09:29 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/pozhar-1884110747.html
Пожар в свердловском селе Шайдуриха полностью ликвидировали
Пожар в свердловском селе Шайдуриха полностью ликвидировали - РИА Новости, 14.07.2023
Пожар в свердловском селе Шайдуриха полностью ликвидировали
Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области, где сгорели почти полсотни домов и погибла женщина, полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T07:24
2023-07-14T09:29
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области, где сгорели почти полсотни домов и погибла женщина, полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.&quot;Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области полностью ликвидирован&quot;, — говорится в сообщении.В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе Свердловской области, из-за чего было решено временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские постройки. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них 13 домов, в которых постоянно проживали люди. В результате пожара один человек погиб, двое получили ожоги. После гибели женщины возбуждено два уголовных дела — о халатности и причинении смерти по неосторожности.В Шайдурихе специалисты выявили превышение максимально допустимой концентрации оксида углерода в воздухе в 1,6 раза, отмечали в пресс-службе управления Роспотребнадзора.С четверга в лесах Свердловской области действует режим ЧС.
https://ria.ru/20230713/shaydurikha-1883938726.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в свердловском селе Шайдуриха полностью ликвидировали

МЧС России: пожар в селе Шайдуриха Свердловской области полностью ликвидировали

© Фото : МЧС РоссииТушение пожара в селе Шайдуриха Свердловской области
Тушение пожара в селе Шайдуриха Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области, где сгорели почти полсотни домов и погибла женщина, полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
«

"Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.

В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе Свердловской области, из-за чего было решено временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские постройки. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них 13 домов, в которых постоянно проживали люди. В результате пожара один человек погиб, двое получили ожоги. После гибели женщины возбуждено два уголовных дела — о халатности и причинении смерти по неосторожности.
В Шайдурихе специалисты выявили превышение максимально допустимой концентрации оксида углерода в воздухе в 1,6 раза, отмечали в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
С четверга в лесах Свердловской области действует режим ЧС.
Последствия пожара в селе Шайдуриха Свердловской области
Стали известны подробности пожара в свердловской Шайдурихе
13 июля, 12:14
 
ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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