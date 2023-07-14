https://ria.ru/20230714/povedenie-1884239113.html

Жительницу Воронежа в неадекватном поведении доставили в отдел полиции

Жительницу Воронежа в неадекватном поведении доставили в отдел полиции - РИА Новости, 14.07.2023

Жительницу Воронежа в неадекватном поведении доставили в отдел полиции

Полицейские в Воронеже доставили в отдел для разбирательства жительницу одного из домов по улице Лизюкова, которая, по данным местных СМИ, села у подъезда с... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:05

2023-07-14T16:05

2023-07-14T17:47

происшествия

воронеж

россия

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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Полицейские в Воронеже доставили в отдел для разбирательства жительницу одного из домов по улице Лизюкова, которая, по данным местных СМИ, села у подъезда с арбалетом, не желая пускать туда приехавших менять лифт мастеров, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова. Информация о женщине с арбалетом возле подъезда одного из домов по улице Лизюкова в Воронеже появилась днем в пятницу в Telegram-канале "Мой и твой Воронеж" и канале "Вести Воронеж". Сообщалось, что женщина не желала пускать в подъезд мастеров, которые должны менять лифт в рамках по программы капитального ремонта, обещая прострелить им ноги. "В отдел полиции №4 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о неадекватном поведении одной из жительниц многоквартирного дома, расположенного в областном центре по улице Лизюкова. Прибывшими сотрудниками полиции данная гражданка была доставлена для разбирательства в территориальный отдел полиции, пострадавших от ее действий нет", - сообщила Куликова. По ее словам, по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. После опубликованных в интернете кадров женщины с арбалетом появилось видео, на котором один из мужчин подходит к ней и, после короткой борьбы, отнимает у нее оружие.

https://ria.ru/20230707/belgiya-1882839321.html

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происшествия, воронеж, россия