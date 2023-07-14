https://ria.ru/20230714/poteri-1884204903.html

ВС России уничтожили до 20 украинских солдат на Купянском направлении

ВС России уничтожили до 20 украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 14.07.2023

ВС России уничтожили до 20 украинских солдат на Купянском направлении

Российские военнослужащие уничтожили на купянском направлении до 20-ти украинских солдат, два броневика и две гаубицы Д-20, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:20

2023-07-14T14:20

2023-07-14T14:20

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на купянском направлении до 20-ти украинских солдат, два броневика и две гаубицы Д-20, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Новомлынск, Ольшана, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы "Д-20", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область