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ВС России уничтожили до 20 украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 14.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/poteri-1884204903.html
ВС России уничтожили до 20 украинских солдат на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 20 украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 14.07.2023
ВС России уничтожили до 20 украинских солдат на Купянском направлении
Российские военнослужащие уничтожили на купянском направлении до 20-ти украинских солдат, два броневика и две гаубицы Д-20, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:20
2023-07-14T14:20
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на купянском направлении до 20-ти украинских солдат, два броневика и две гаубицы Д-20, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Новомлынск, Ольшана, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы "Д-20", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Харьковская область
ВС России уничтожили до 20 украинских солдат на Купянском направлении

Минобороны: российские военные уничтожили до 20 украинских солдат на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на купянском направлении до 20-ти украинских солдат, два броневика и две гаубицы Д-20, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Новомлынск, Ольшана, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы "Д-20", - уточнили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФХарьковская область
 
 
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