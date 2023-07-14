https://ria.ru/20230714/poteri-1884204903.html
ВС России уничтожили до 20 украинских солдат на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 20 украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 14.07.2023
ВС России уничтожили до 20 украинских солдат на Купянском направлении
Российские военнослужащие уничтожили на купянском направлении до 20-ти украинских солдат, два броневика и две гаубицы Д-20, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:20
2023-07-14T14:20
2023-07-14T14:20
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292240_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a715314ff601655bb7c9b864e1c05257.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на купянском направлении до 20-ти украинских солдат, два броневика и две гаубицы Д-20, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Новомлынск, Ольшана, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы "Д-20", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292240_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0bd49e01781d61bf3d82858ea76e43cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Харьковская область
ВС России уничтожили до 20 украинских солдат на Купянском направлении
Минобороны: российские военные уничтожили до 20 украинских солдат на Купянском направлении