https://ria.ru/20230714/posolstvo-1884100217.html

Дипмиссия в США ответила на слова об "аккуратном" применении кассетных бомб

Дипмиссия в США ответила на слова об "аккуратном" применении кассетных бомб - РИА Новости, 14.07.2023

Дипмиссия в США ответила на слова об "аккуратном" применении кассетных бомб

Американские чиновники, говоря об "аккуратном" использовании кассетных снарядов Украиной, пытаются оправдать свои провокационные действия, заявило российское... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T02:30

2023-07-14T02:30

2023-07-14T08:52

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американские чиновники, говоря об "аккуратном" использовании кассетных снарядов Украиной, пытаются оправдать свои провокационные действия, заявило российское посольство в Вашингтоне. "Все, кто следит за развитием конфликта, знают, что Киев использует помощь из США для поражения гражданских объектов в надежде запугать нас и "уничтожить как можно больше русских", — говорится в заявлении. Российское посольство не взялось предположить, сколько будет жертв среди мирного населения, включая украинцев, когда "киевские преступники" начнут применять американские кассетные боеприпасы. "Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо "ограничения" при выборе целей, поскольку находятся в отчаянии из-за колоссальных потерь и неспособности достичь успехов на фронте", — резюмировали в дипмиссии.Таким образом российские дипломаты отреагировали на заявления представителей администрации США о неких "обещаниях" киевского режима использовать кассетные боеприпасы "аккуратно" и в "подходящих районах".

https://ria.ru/20230714/ostin-1884098365.html

https://ria.ru/20230713/boepripas-1884091868.html

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сша, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире