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Дипмиссия в США ответила на слова об "аккуратном" применении кассетных бомб - РИА Новости, 14.07.2023
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02:30 14.07.2023 (обновлено: 08:52 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/posolstvo-1884100217.html
Дипмиссия в США ответила на слова об "аккуратном" применении кассетных бомб
Дипмиссия в США ответила на слова об "аккуратном" применении кассетных бомб - РИА Новости, 14.07.2023
Дипмиссия в США ответила на слова об "аккуратном" применении кассетных бомб
Американские чиновники, говоря об "аккуратном" использовании кассетных снарядов Украиной, пытаются оправдать свои провокационные действия, заявило российское... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T02:30
2023-07-14T08:52
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американские чиновники, говоря об "аккуратном" использовании кассетных снарядов Украиной, пытаются оправдать свои провокационные действия, заявило российское посольство в Вашингтоне. "Все, кто следит за развитием конфликта, знают, что Киев использует помощь из США для поражения гражданских объектов в надежде запугать нас и "уничтожить как можно больше русских", — говорится в заявлении. Российское посольство не взялось предположить, сколько будет жертв среди мирного населения, включая украинцев, когда "киевские преступники" начнут применять американские кассетные боеприпасы. "Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо "ограничения" при выборе целей, поскольку находятся в отчаянии из-за колоссальных потерь и неспособности достичь успехов на фронте", — резюмировали в дипмиссии.Таким образом российские дипломаты отреагировали на заявления представителей администрации США о неких "обещаниях" киевского режима использовать кассетные боеприпасы "аккуратно" и в "подходящих районах".
https://ria.ru/20230714/ostin-1884098365.html
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сша, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
США, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Дипмиссия в США ответила на слова об "аккуратном" применении кассетных бомб

Посольство России в США назвало оправданием тезис об аккуратном применении кассетных бомб

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin Raughton
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американские чиновники, говоря об "аккуратном" использовании кассетных снарядов Украиной, пытаются оправдать свои провокационные действия, заявило российское посольство в Вашингтоне.
"Все, кто следит за развитием конфликта, знают, что Киев использует помощь из США для поражения гражданских объектов в надежде запугать нас и "уничтожить как можно больше русских", — говорится в заявлении.
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Вчера, 01:47
Российское посольство не взялось предположить, сколько будет жертв среди мирного населения, включая украинцев, когда "киевские преступники" начнут применять американские кассетные боеприпасы.
"Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо "ограничения" при выборе целей, поскольку находятся в отчаянии из-за колоссальных потерь и неспособности достичь успехов на фронте", — резюмировали в дипмиссии.
Таким образом российские дипломаты отреагировали на заявления представителей администрации США о неких "обещаниях" киевского режима использовать кассетные боеприпасы "аккуратно" и в "подходящих районах".
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