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Враждебные шаги польских властей не останутся без ответа, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2023
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11:47 14.07.2023 (обновлено: 13:57 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/polsha-1884150388.html
Враждебные шаги польских властей не останутся без ответа, заявили в МИД
Враждебные шаги польских властей не останутся без ответа, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2023
Враждебные шаги польских властей не останутся без ответа, заявили в МИД
Посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский вызван в МИД России в пятницу, ему вручена нота с уведомлением о закрытии Консульского агентства республики Польша в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:47
2023-07-14T13:57
в мире
россия
польша
смоленск
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский вызван в МИД России в пятницу, ему вручена нота с уведомлением о закрытии Консульского агентства республики Польша в Смоленске, сообщили в российском дипведомстве."Четырнадцатого июля в МИД России был вызван Посол Польши в России, которому вручена нота с уведомлением о закрытии Консульского агентства Республики Польша в Смоленске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России."Вышедшая за все цивилизованные рамки агрессивная по отношению к нашей стране линия Варшавы, включающая провокационные выходки в адрес аккредитованных в Польше российских дипломатов, захват российской дипломатической недвижимости и хищение денежных средств посольства России вынуждают нас на реализацию комплекса ответных мер", - добавили в МИД РФ, отметив, что "ни один враждебный шаг польских властей, направленный против Российской Федерации, не останется без ответа".В ведомстве также отметили, что Варшава придерживается враждебной политики в отношении России, поощряет преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением, продолжает кампанию по полной ликвидации в стране советского военно-мемориального наследия."В этих условиях дальнейшее функционирование дополнительного польского консульского учреждения в Смоленске представляется избыточным", - подчеркнули в дипведомстве.В МИД РФ добавили, что "ни один враждебный шаг польских властей, направленный против Российской Федерации, не останется без ответа".Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о закрытии Консульского агентства Польши в Смоленске.
https://ria.ru/20230714/agentstvo-1884123187.html
https://ria.ru/20230703/polsha-1881955655.html
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в мире, россия, польша, смоленск
В мире, Россия, Польша, Смоленск
Враждебные шаги польских властей не останутся без ответа, заявили в МИД

МИД: враждебные шаги польских властей, направленные против России, не останутся без ответа

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский вызван в МИД России в пятницу, ему вручена нота с уведомлением о закрытии Консульского агентства республики Польша в Смоленске, сообщили в российском дипведомстве.
"Четырнадцатого июля в МИД России был вызван Посол Польши в России, которому вручена нота с уведомлением о закрытии Консульского агентства Республики Польша в Смоленске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В Смоленске закроют консульское агентство Польши
Вчера, 10:04
"Вышедшая за все цивилизованные рамки агрессивная по отношению к нашей стране линия Варшавы, включающая провокационные выходки в адрес аккредитованных в Польше российских дипломатов, захват российской дипломатической недвижимости и хищение денежных средств посольства России вынуждают нас на реализацию комплекса ответных мер", - добавили в МИД РФ, отметив, что "ни один враждебный шаг польских властей, направленный против Российской Федерации, не останется без ответа".
В ведомстве также отметили, что Варшава придерживается враждебной политики в отношении России, поощряет преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением, продолжает кампанию по полной ликвидации в стране советского военно-мемориального наследия.
«
"В этих условиях дальнейшее функционирование дополнительного польского консульского учреждения в Смоленске представляется избыточным", - подчеркнули в дипведомстве.
В МИД РФ добавили, что "ни один враждебный шаг польских властей, направленный против Российской Федерации, не останется без ответа".
Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о закрытии Консульского агентства Польши в Смоленске.
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В Польше испугались ответа России после отчаянной выходки Варшавы
3 июля, 16:14
 
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