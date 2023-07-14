https://ria.ru/20230714/polsha-1884150388.html

Враждебные шаги польских властей не останутся без ответа, заявили в МИД

Враждебные шаги польских властей не останутся без ответа, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2023

Враждебные шаги польских властей не останутся без ответа, заявили в МИД

Посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский вызван в МИД России в пятницу, ему вручена нота с уведомлением о закрытии Консульского агентства республики Польша в... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:47

2023-07-14T11:47

2023-07-14T13:57

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смоленск

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский вызван в МИД России в пятницу, ему вручена нота с уведомлением о закрытии Консульского агентства республики Польша в Смоленске, сообщили в российском дипведомстве."Четырнадцатого июля в МИД России был вызван Посол Польши в России, которому вручена нота с уведомлением о закрытии Консульского агентства Республики Польша в Смоленске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России."Вышедшая за все цивилизованные рамки агрессивная по отношению к нашей стране линия Варшавы, включающая провокационные выходки в адрес аккредитованных в Польше российских дипломатов, захват российской дипломатической недвижимости и хищение денежных средств посольства России вынуждают нас на реализацию комплекса ответных мер", - добавили в МИД РФ, отметив, что "ни один враждебный шаг польских властей, направленный против Российской Федерации, не останется без ответа".В ведомстве также отметили, что Варшава придерживается враждебной политики в отношении России, поощряет преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением, продолжает кампанию по полной ликвидации в стране советского военно-мемориального наследия."В этих условиях дальнейшее функционирование дополнительного польского консульского учреждения в Смоленске представляется избыточным", - подчеркнули в дипведомстве.В МИД РФ добавили, что "ни один враждебный шаг польских властей, направленный против Российской Федерации, не останется без ответа".Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о закрытии Консульского агентства Польши в Смоленске.

https://ria.ru/20230714/agentstvo-1884123187.html

https://ria.ru/20230703/polsha-1881955655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, польша, смоленск